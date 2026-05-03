Al Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujo Noguera’ solo pasaron cinco compositores para poner a consideración del público y del jurado la composición con la que han batallado en esta edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata que baja el telón en la noche de este sábado.

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El concurso de la Canción Inédita es una propuesta que es muy seguida de cerca por los amantes de la buena lírica debido a que aquí se escuchan temas dedicados al folclor, a la mujer, a los paisajes o al costumbrismo.

De 65 temas que estuvieron en la contienda sólo los cinco mejores se convirtieron en finalistas. Se trata de los paseos ‘Las tres memorias’ de la autoría de Augusto Ariza Molina y ‘Vas a llorar del reconocido Félix Carrillo Hinojosa, la puya ‘La huella del viento’ de Fabián Dangond Rosado y los merengues ‘Su majestad el merengue’ de Farid Escobar Pinedo y ‘El vallenato es de todos’ de Almes Granados Cuello.

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Jeisson Gutierrez Félix Carrillo, finalista en la categoría Canción Inédita en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026.

La competencia inició a las 7:42 p.m bajo la atenta mirada del jurado integrado por Carlos Ramírez, José González, Unaldo Rocha, Enrique ‘El Curry’ Carrascal y Margarita Doria.

El compositor Augusto Ariza Molina fue el primero en subir a escena para presentar el paseo ‘Las tres memorias’.

Jeisson Gutierrez Augusto Ariza, finalista en la categoría Canción Inédita en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026.

El experimentado Félix Carrillo Hinojosa con el paseo ‘Vas a llorar’ se encargó de mantener las emociones a flor de piel. Él mismo se encargó de interpretarla para contar el desamor que le golpeó en el alma a quien fue el gestor de la categoría Cumbia-Vallenato en lo Latin Grammy.

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El tercer tema en sonar fue el merengue ‘Su majestad el merengue’ de Farid Escobar que destaca la autenticidad de este aire vallenato.

Almes José Granados Cuello, hijo del arte Vallenato Profesional 2011, Almes Granados, fue el cuarto en acción presentando el merengue ‘El vallenato es de todos’. El propio compositor fue el encargado de ejecutar las notas del acordeón para engrandecer el tema que habla de la emoción que brota de este instrumento cada vez que se abre un fuelle.

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El último fue Fabián Dangond con su puya ‘La huella del viento’, una propuesta distinta que habla como este aire se resiste a morir.