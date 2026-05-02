La pelea es hasta lo último, no hay tiempo para nada, hay que soltarla toda esta noche para coronarse como rey vallenato en la categoría Acordeonero Profesional.

El Coliseo de Feria Ganadera Pedro Castro Monsalvo fue el escenario de la semifinal del concurso de Acordeón Profesional del 59º Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América.

Los 16 concursantes semifinalistas interpretaron los cuatro aires: paseo, merengue, son y puya, en busca de un lugar en la final, que se disputará en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’.

Estos seis finalistas, los más destacados de la competencia, serán los protagonistas de la gran final, donde uno de ellos se coronará en la tarima ‘Colacho Mendoza’ como nuevo Rey Vallenato 2026.

Luego de una ronda en la que el público acompañó con aplausos a sus favoritos, se han dado a conocer a los seis finalistas y todos con la misma puntuación 4.800.

Estos son los seis finalistas:

Jeisson Gutierrez Edgardo Bolaño

Jeisson Gutierrez Omar Hernández

Jeisson Gutierrez Javier Alvarez

Jeisson Gutierrez José Juan Guerra

Jeisson Gutierrez Camilo Molina