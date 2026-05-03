El mapa de los grandes espectáculos en Sudamérica tiene un nuevo nombre en la cima: Shakira. La colombiana ha hecho historia este sábado en Río de Janeiro al protagonizar el concierto más multitudinario de toda su trayectoria artística. Con una asistencia de dos millones de fanáticos, la nacida en tierra barranquillera no solo conquistó las míticas arenas de Copacabana, sino que superó los registros de asistencia de potencias mundiales del pop que se presentaron en el mismo escenario.

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El impacto de su presentación fue tal que logró rebasar los 1,5 millones de espectadores que Madonna reunió a principios de 2024. Con este resultado, la intérprete de ‘La Arenosa’ se consolida como la primera latina en encabezar un evento de esta escala en Brasil, quedando a un paso de alcanzar el récord absoluto de Lady Gaga, quien congregó a 2,1 millones de asistentes el año pasado.

Según los datos oficiales proporcionados por la alcaldía de Río, la magnitud del espectáculo gratuito catapultó a Shakira como la máxima referente latina en las playas cariocas. Esa noche, Copacabana dejó de lado su tradición anglo para rendirse al ‘tumbao’ barranquillero, demostrando que el español tiene el peso suficiente para paralizar Río y reclamar un trono que históricamente pertenecía a otros mercados..

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Durante más de dos horas, la multitud coreó un repertorio que repasó tres décadas de éxitos. Desde la apertura con ‘La fuerte’, el público se desbordó al escuchar clásicos como ‘Estoy Aquí’, tema que marcó el inicio de su relación con el país vecino. El ambiente alcanzó su punto máximo con la energía de ‘Waka Waka’, logrando que miles de personas saltaran al unísono en una coreografía masiva que tiñó de colores la playa.

Parte del éxito de este récord radica en el estrecho vínculo que la artista ha construido con el gigante suramericano. Shakira recordó que se “enamoró” de Brasil tras visitarlo por primera vez cuando apenas tenía 18 años.

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En un gesto de respeto a sus raíces en ese país, la cantante realizó varias intervenciones en un perfecto portugués, reconociendo que Brasil fue la primera nación en abrirle las puertas al inicio de su carrera.

Para reforzar su liderazgo en el escenario, la colombiana se rodeó de figuras muy importantes de la música local. La aparición de Anitta para interpretar ‘Choka Choka’ fue uno de los momentos más comentados, sumándose a la participación de leyendas como Caetano Veloso, María Betania e Ivette Sangalo. Esta mezcla de sonidos locales con el pop global de la barranquillera fue el motor que movilizó a una masa humana superior a la de la mayoría de las giras internacionales anglosajonas.

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En medio de la euforia por las cifras de asistencia, Shakira dedicó un espacio para resaltar el propósito de su reciente etapa artística, vinculada a su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. La artista enfatizó el valor de la resiliencia y la fuerza de su género, enviando un mensaje directo a la multitud. Al respecto, la cantante recordó que, si bien de forma individual pueden parecer vulnerables, “juntas somos invencibles”.