Este sábado 2 de mayo el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, informó que las estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero serán retiras porque no quedó conforme con lo realizado por el artista plástico Jhon Peñaloza Almanza.

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“No quedé satisfecho con el resultado de la escultura en homenaje al Binomio de Oro, y atendiendo el sentimiento de la ciudadanía, el escultor Jhon Peñalosa retirará la imagen que develamos en el río Guatapurí y la intervendrá para mejorarla, luego se pondrá al servicio de la comunidad”, dijo el mandatario mediante X.

No quedé satisfecho con el resultado de la escultura en homenaje al Binomio de Oro, y atendiendo el sentimiento de la ciudadanía, el escultor Jhon Peñalosa retirará la imagen que develamos en el río Guatapurí y la intervendrá para mejorarla, luego se pondrá al servicio de la… — Ernesto Orozco Durán (@ErnestoOrozcoD) May 2, 2026

Aún no se conoce información de cuándo estarán dispuestas nuevamente las esculturas para el disfrute de la ciudadanía.

Es de señalar que todo esto sucede en el marco del Festival Vallenato que rinde homenaje a Rafael Orozco, Israel Romero y el Binomio de Oro.

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Alcaldía de Sincelejo Retirarán las recién inauguradas esculturas de Rafael Orozco e Israel Romero.

El pasado viernes, cuando fue la inauguración de las esculturas en el Ecoparque del río Guatapurí, hicieron presencia Israel Romero, Clara Cabello y las tres hijas del ‘Ídolo de las Multitudes’, además de un gran público y fanáticos de estos dos grandes artistas.

Fue precisamente la fanaticada que al ver los rostros de estas estatuas no estuvieron a gusto, pues aseguraron que no iban acorde con la realidad y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, indicando que el artista no había realizado su trabajo con precisión.

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Así las cosas, se espera que en los próximos días sean retirados las esculturas.

Es de señalar que Peñaloza Almanza fue el creador de las estatuas de Diomedes Díaz, Martín Elías, Kaleth Morales, entre otros, artistas del género vallenato.