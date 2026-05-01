El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró en Valledupar, un consejo de seguridad por convocatoria de la gobernadora, Elvia Milena Sanjuán, en el cual se abordó el tema de la presencia de grupos armados en el departamento, en especial en el sur, donde se han registrado secuestros.

Leer más: Festival de la Leyenda Vallenata: Homenaje al Binomio de Oro

Uno de los hechos más recientes fue el del adulto mayor José Saíd Pérez Osorio, de 75 años, secuestrado, quien permanece en cautiverio desde el martes 28 de abril, tras ser interceptado por sujetos desconocidos en la vía que comunica a Ocaña con Aguachica. Por este caso las autoridades establecieron ofrecer una recompensa de hasta $30 millones, por información que permita su liberación.

De igual manera anunciaron la llegada de 50 nuevos policías en agosto para seguir fortaleciendo la seguridad y la capacidad operativa en el Cesar, especialmente en el municipio de Agustín Codazzi.

El ministro destacó resultados positivos en seguridad, con reducción en delitos como hurto a personas, hurto al comercio, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y lesiones personales, además de avances significativos en la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Dijo que en el área metropolitana se ha reducido el hurto en un 17%, el hurto al comercio en 69%, el hurto a residencias en 4%, los delitos sexuales en un 50% la violencia intrafamiliar en un 46%.

Ver también: Familia de Leonela Alemán denuncia parálisis en proceso de repatriación

Finalmente, en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, el ministro Pedro Sánchez, y la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, indicaron que en estos días de Festival Vallenato, la seguridad en el municipio se ha reforzado con 720 uniformados adicionales, apoyo aéreo con helicóptero de vigilancia, refuerzo de inteligencia y nuevas capacidades operativas para seguir garantizando una festividad segura.