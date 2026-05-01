Un nuevo ataque bajo la modalidad de sicariato cobró la vida de un hombre en el perímetro urbano de Riohacha. Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Cristian William Fernández Ramírez.

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El atentado se registró a las 8:00 de la noche de este jueves 30 de abril, en la calle 52 con carrera 7E, del barrio Mano de Dios.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por dos hombres a bordo de un vehículo similar. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, le propinó varios impactos a la altura del tórax y cabeza y huyó con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Moradores del sector que presenciaron el crimen, intentaron auxiliar al baleado, pero se percataron que ya no tenía signos vitales y dieron aviso a las autoridades.

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Al lugar llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial de la Sijín, para realizar los actos urgentes e inspección judicial. Respecto a los móviles, la Policía local indicó que son materia de investigación.