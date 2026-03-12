En horas de la noche de este miércoles 11 de marzo se registró un ataque armado que dejó como resultado un joven muerto. El hecho de sangre ocurrió en el barrio Los Nogales, en el municipio de Sabanalarga.

La víctima fue identificada por las autoridades Aleyzon Primera Medina, de 23 años de edad, de oficio cobradiario.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, la víctima se encontraba caminando hacia las 8:30 p. m. a la altura de la calle 18 con carrera 9, en el barrio antes mencionado.

En medio del recorrido, al parecer, fue interceptado por dos desconocidos que lo seguían. Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos a la altura de la cabeza.

Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio con rumbo desconocido. Entretanto, el joven había quedado tendido en el piso, falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Agentes de Policía Judicial, adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación captura de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.