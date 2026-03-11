En medio de operativos adelantados por la Policía Nacional en el departamento del Atlántico, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal del Clan del Golfo, entre ellos alias Coyara, señalado cabecilla zonal de esa organización ilegal en esta zona del país.

Leer también: El frío testimonio del menor implicado en el asesinato de las hermanas Hernández: describió cómo fueron sus últimos momentos

De acuerdo con las autoridades, las detenciones se realizaron mediante cuatro diligencias de registro y allanamiento desarrolladas en los municipios de Palmar de Varela, Galapa y Barranquilla, en un trabajo coordinado entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía 217 Especializada DECOC.

Los capturados fueron identificados como Ever Mariano Ruiz Pérez, alias Coyara; Maicol Rafael Ayala Buzón, alias Carlitos; Jhomar Maldonado Rua, alias Mary; y Deyanira Judith Fontalvo Buzón, alias Cristal.

Leer más: Mandan a El Oasis a menor involucrado en crimen hermanas Hernández: ya se había fugado de allí

Según las investigaciones por parte de las autoridades, alias Coyara sería el cabecilla zonal del Clan del Golfo en el Atlántico, mientras que alias Cristal estaría encargada del adoctrinamiento de integrantes de la organización, y alias Carlitos figura dentro del inventario de sicarios del grupo armado organizado.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Homicidios esclarecidos:

Con este resultado operativo, la Policía indicó que se logró el esclarecimiento de al menos siete homicidios ocurridos durante 2025 en diferentes municipios del Atlántico.

Uno de los casos ocurrió el 21 de junio en Palmar de Varela, cuando dos sicarios en motocicleta asesinaron a balazos a un hombre que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con varios amigos en la gallera ‘Cocoliso’, ubicada en la calle 1 con carrera 9 del barrio La Cienaguita.

Otro de los hechos corresponde a un doble homicidio registrado el 6 de septiembre en Baranoa, en la vía que conduce hacia Juan de Acosta, en un sector conocido como ‘La Gallina’, donde un ataque armado dejó a un hombre muerto y a otro gravemente herido.

De igual manera, las autoridades relacionan a los capturados con el hallazgo de dos cuerpos sin vida el 25 de septiembre en un sector enmontado junto a la vía Circunvalar de la Prosperidad, a la altura del kilómetro 15, en jurisdicción del municipio de Galapa.

Antecedentes judiciales.

La Policía informó que los capturados registran 13 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por diferentes delitos.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo que afecte la seguridad y la convivencia en el departamento.