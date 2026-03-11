Este miércoles 11 de marzo la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación confirmó la orden de traslado a un centro especializado del menor, de 17 años de edad, señalado de participar en el crimen de las hermanas Hernández Noriega, un estremecedor caso que ha captado la atención de miles de personas en este territorio.

A través de un comunicado, el ente investigador indicó que una fiscal de la Unidad Penal para Adolescentes (URPA) y le imputó los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados por el adolescente.

En la diligencia, de carácter reservado, también se habría entregado información sobre el crimen de las menores y la participación de este adolescente, en especial en la muerte de una de las niñas.

Según lo descrito por la agencia fiscal el menor fue quien le dio muerte a la niña Sheerydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y ordenó a un tercero que asesinara a Keyla Nicol, de 17.

Dicha acción del adolescente quedó grabada en un video, el cual se ha viralizado en redes sociales. En este se observa cómo le dispara en dos ocasiones a la niña de 14 años, quien se encontraba en estado de indefensión.

Es importante indicar que en este entramado está involucrado Juan David Taboada Olivera, de 19 años y conocido con el alias de Tata, quien habría sido uno de los sujetos que sacó de la casa en La Sierrita a las hermanas Hernández. Este joven ya fue imputado y la Fiscalía y solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para él, petición que será resuelta por un juez penal de control de garantías el próximo 17 de marzo.

Sobre el menor de edad, por disposición judicial, se ventiló que deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada que no sería otro que ‘El Oasis’, atendido por el ICBF y del cual hay registros de una fuga anterior.

Cabe reseñar que en marzo de 2025, coincidencialmente en plenos carnavales, siete menores de edad se fugaron del Centro de Reeducación para menores, localizado en el municipio de Soledad.

Los jóvenes, aparentemente integrantes de ‘Los Costeños’, estaban involucrados en casos de homicidio en Barranquilla y su área metropolitana.

En ese entonces, el comandante de la Policía, general Edwin Urrego, conectó la fuga masiva con la falta de sicarios en las calles.

Para esa época, la Policía había puesto en marcha un plan para sacar de circulación de las calles a los sicarios y así reducir índices de homicidio.

Por eso en lo más alto de la estructura comandada por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, se habría ordenado la misión de rescate de los menores a un grupo selecto de hombres en los que se le guardaba entera confianza.

Si bien la situación fue crítica cuando se tuvo conocimiento de la fuga de los menores, el escenario empeoró cuando se conoció que dentro del grupo de los adolescentes fugitivos se encontraba alias El Bebé, un joven de 16 años señalado de haber cometido no menos de 11 homicidios en el municipio de Soledad.

La carrera criminal de ‘El Bebé’ comenzó en 2024, cuando se incorporó en las filas de ‘Los Costeños’ cumpliendo hurtos menores y entrega de panfletos extorsivos a comerciantes en el municipio vecino.

No fue hasta que recibió entrenamiento por parte de otros miembros de la estructura para perpetrar atentados sicariales, ganándose con el tiempo uno de los puestos más importantes como gatillero principal.

De acuerdo con información aportada por las autoridades se revisa si el menor de edad que hoy está implicado en el crimen de las hermanas Hernández Noriega hizo parte de la lista de los menores fugados en marzo del año anterior o si su fuga se dio en otro momento. Lo que sí es seguro es que ya tiene un registro de fuga.