La Policía Nacional en el departamento del Atlántico informó sobre un hecho violento ocurrido este viernes 8 de mayo de 2026 en el municipio de Sabanalarga, donde una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas en medio de un ataque armado.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, las víctimas se encontraban en un taller ubicado en la calle 24A con carrera 29, en el barrio Paraíso, realizando la reparación de un vehículo, cuando fueron sorprendidas por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Según la versión oficial, los sujetos desenfundaron un arma de fuego y, sin mediar palabra, dispararon contra las personas que estaban en el lugar. En el ataque murió Eduardo Jesús Zárate Escorcia, de 24 años.

Asimismo, otras dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial, donde reciben atención médica.

Frente a este caso, unidades de Policía Judicial iniciaron labores investigativas y de recolección de información para esclarecer los móviles del crimen e identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude al esclarecimiento de los hechos, comunicándose a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.