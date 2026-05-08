A las 4:40 de la tarde de este jueves se presentaron dos homicidios en simultáneo en la ciudad de Barranquilla. Ambos son hechos aislados, uno se registró en Ciudad Modesto y el segundo en Rebolo, barrios pertenecientes a las localidades suroccidente y suroriente, respectivamente.

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En primer lugar, sobre la carrera 33 con calle 21, barrio Rebolo, un hombre, identificado como Franco Daniel Corneliens Prado, fue asesinado por tres sujetos que se movilizaban a pie.

De acuerdo a la versión oficial, el sujeto, de 22 años, fue perseguido por los antisociales hasta una vivienda donde atentaron contra su integridad en repetidas ocasiones. Tras ello fue trasladado hasta el Hospital Barranquilla en donde se produce su deceso debido a la gravedad de las heridas.

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Todo apunta a que el hecho se obedecería a una disputa interna entre integrantes de la banda criminal ‘Los Costeños’.

De otro lado, a la misma hora, pero en el barrio Ciudad Modesto, Luis Alberto Leiva Guerra, de 40 años, fue ultimado a bala por os sujetos que se transportaban en una motocicleta más exactamente en la calle 86 con carrera 10.

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En el lugar del homicidio se encontraban otras tres personas que se encontraban reparando la motocicleta de Leiva Guerra, uno de ellos, Iván Andrés Zambrano Macausland, de 21 años, resultó herido por lo que fue trasladado hasta el Hospital La Manga para recibir atención médica.

El hoy occiso residía aledaño de la caleta conocida como “el puente del pescado”, y al parecer se dedicaba al tráfico de estupefacientes, según apunta información de la Policía. Información aportada por testigos del hecho, la acción sicarial al parecer iba dirigida hacia otro hombre conocido con el alias de Chinito.

Iván Andrés registra una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes, mientras que el lesionado una por fabricación, tráfico o porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas.