En la noche del sábado 21 de febrero se registró un ataque a bala en plena vía pública del barrio Ciudad Modesto, localidad Suroccidente de Barranquilla, que dejó como saldo un hombre muerto.

La tranquilidad de los residentes del sector de la calle 85B con carrera 12A se vio perturbada cuando escucharon los disparos y enseguida una motocicleta a toda velocidad.

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, sujetos en moto interceptaron en dicha dirección a la víctima, identificada como Alex Ariza Romero, y lo impactaron en diferentes partes del cuerpo con arma de fuego.

Una vez cometido el atentado, los sicarios huyeron de la zona en la motocicleta con rumbo desconocido.

Mientras que Ariza Romero fue auxiliado y llevado a la urgencia del Camino La Manga, donde fue atendido por personal médico de inmediato, pero minutos después murió debido a la gravedad de las heridas.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron hasta el lugar del ataque sicarial tras ser alertados por la comunidad y recopilaron información para esclarecer el crimen.

Joven de 23 años fue asesinado en La Sierrita

En la tarde del sábado un joven de 23 años fue asesinado a tiros en el barrio La Sierrita, en el suroriente de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Edwin Junior Morales Mercado, quien recibió varios impactos de bala en un ataque perpetrado hacia la 1:30 p. m. en la calle 54 con carrera 6. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el joven fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. El parrillero descendió el arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido en el lugar.

Morales Mercado fue auxiliado y trasladado a la Clínica San Ignacio, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Según el reporte oficial, el hoy occiso registraba una anotación judicial por el delito de lesiones personales. Además, información recopilada por investigadores en el sector señala que presuntamente haría parte de una pandilla delincuencial conocida como “Los Z”.