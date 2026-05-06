La Policía Nacional informó este miércoles 6 de mayo que logró la captura de tres presuntos miembros de ‘los Costeños’ que operaban en Villa Campestre como expendedores de droga.

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Fueron capturados mediante una diligencia de allanamiento y registro por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 51 pastillas de droga sintética, varios equipos celulares y elementos utilizados para la elaboración de sustancias ilícitas.

La institución armada detalló que las investigaciones determinaron que el inmueble intervenido estaría siendo utilizado como un laboratorio artesanal para la producción de tussi, así como para la comercialización de éxtasis, sustancias que presuntamente serían distribuidas en entornos académicos y educativos de la zona, poniendo en riesgo a la población joven.

También se informó que uno de los capturados registra una anotación judicial por el delito de falsedad personal.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este resultado representa “un golpe significativo contra las estructuras criminales que buscan afectar a la juventud mediante el expendio de drogas sintéticas, reafirmando el compromiso institucional de seguir desplegando acciones contundentes para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana”.