Hacia las 3:50 de la tarde de este martes Ricardo José Mendivil Céspedes, de 32 años de edad, fue violentamente asesinado por unos sicarios en el barrio La Sierrita, localidad Metropolitana de Barranquilla.

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De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, la víctima se encontraba en la carrera 3E con calle 53, mientras caminaba por el sector cuando, de forma sorpresiva, fue interceptada por dos desconocidos.

Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos, para posteriormente huir hacia un rumbo desconocido.

Herido de gravedad, Mendivil Céspedes fue trasladado por los vecinos de la comunidad hasta la Clínica San Ignacio, donde ingresó sin signos vitales a causa de las mortales heridas infligidas con arma de fuego.

De acuerdo con una fuente judicial, el hoy occiso registraba una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar. Asimismo, Inteligencia reveló que en la zona donde se registró el homicidio tiene injerencia criminal el grupo delincuencial Los Costeños.

La Policía adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y lograr esclarecer los móviles del crimen.