Tras la gestión que ha venido adelantando la Alcaldía de Soledad ante Invías, la administración municipal señaló que “ya es una realidad” la construcción de la oreja de acceso vehicular al puente Simón Bolívar, en sentido sur–norte, ubicado en la intersección de la Calle 30 con la Avenida Circunvalar.

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Según la visión de, proyecto, este contempla la habilitación de un nuevo acceso que permitirá una conexión directa desde la Avenida Circunvalar hacia la Calle 30: “optimizando de manera significativa la movilidad en este corredor estratégico para el municipio y el departamento”, apuntó el municipio.

A su turno, la alcaldesa Alcira Sandoval señaló: “Esta obra no solo dinamiza el sistema vehicular y mejora la movilidad, sino que también fortalece la conectividad de Soledad con el resto del departamento, brindando mayor seguridad, bienestar y calidad de vida a los ciudadanos”.

La intervención se suma a las obras de pavimentación previamente ejecutadas en la calle 30 y su conexión con la Circunvalar, especialmente en los sectores de Tauro y California.

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Entre las principales acciones desarrolladas en esta obra se destacan el reemplazo de barandas del puente, la instalación de juntas de dilatación, el fresado de la capa de rodadura, la aplicación de nueva carpeta asfáltica, la construcción de cunetas y bordillos en concreto.

Igualmente, se procedió a la reconformación y protección de taludes, la demolición y reconstrucción de losas de protección y rellenos de estribos, así como la instalación de separadores y barras de protección.