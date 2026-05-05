En el marco del programa ‘su programa de Entornos Escolares Seguros’, el Distrito realizó el lanzamiento oficial de los Semilleros de Justicia Juvenil Restaurativa en el entorno escolar, una iniciativa que busca transformar la manera en que se gestionan los conflictos dentro de las instituciones educativas.

“No basta con la educación académica, nuestro deber como autoridad también es proveer herramientas de educación emocional y social para construir proyectos de vida con propósito, lejos de escenarios de conflicto y donde el diálogo sea el primer camino para resolver las diferencias, por eso estamos llegando a los colegios con esta estrategia y muchas más porque nuestro deber es atenderlos integralmente para que seamos una Barranquilla a otro nivel”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

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En el evento de socialización se presentó la Cartilla de Justicia Juvenil Restaurativa, una herramienta pedagógica diseñada para orientar a docentes, estudiantes y comunidades educativas en la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento del diálogo y la construcción de entornos escolares más seguros e incluyentes.

Esta estrategia se consolida tras un piloto desarrollado en 2025 en 3 instituciones educativas del Distrito, en el que participaron 320 estudiantes, 32 docentes y sus familias. Como resultado, se promovieron prácticas restaurativas, círculos de diálogo y espacios de escucha que permitieron abordar conflictos escolares desde el reconocimiento, la reflexión y la reparación del daño.

“Con los Semilleros de Justicia Juvenil Restaurativa nuestro alcalde Alejandro Char nos ha pedido que le apostemos a la formación de líderes que transformen los conflictos en oportunidades de aprendizaje y convivencia. La escuela es el escenario clave para construir una sana convivencia desde la base”, destacó el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay.

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Para 2026, la iniciativa amplía su alcance a más instituciones educativas distritales, con el objetivo de consolidar procesos pedagógicos que fortalezcan la convivencia escolar y prevengan situaciones de violencia. A través de lineamientos claros, metodologías prácticas y acompañamiento institucional, se busca generar un impacto real y sostenible en las comunidades educativas.

Cabe resaltar que los Semilleros de Justicia Juvenil Restaurativa representan una apuesta integral por el fortalecimiento del tejido social, promoviendo el liderazgo juvenil, la empatía y la corresponsabilidad en la construcción de entornos seguros.