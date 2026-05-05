La estrategia “Caravanas por la Vida” continúa fortaleciendo la seguridad y convivencia en el municipio de Soledad. Durante una jornada diurna, que se llevó a cabo este martes en el corregimiento de Cabica, las autoridades brindaron acompañamiento a la comunidad para prevenir el delito.

El operativo contó con la participación articulada de unidades de la Policía Nacional, el Gaula Militar Caribe, la Policía Militar, así como funcionarios de la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Durante la actividad, se realizó un recorrido casa a casa por diferentes sectores del corregimiento, escuchando de primera mano las inquietudes de los habitantes y verificando situaciones que venían generando preocupación.

Uno de los puntos clave de la intervención fue la visita a varias fincas de la zona que, según denuncias de la comunidad, habían sido objeto de panfletos amenazantes relacionados con presuntos cobros extorsivos. Frente a este escenario, las autoridades reforzaron los mensajes de prevención y la importancia de la denuncia oportuna.

Al respecto, el teniente coronel del Gaula Militar Caribe Jairo Andres Agudelo explicó que estas acciones buscan generar confianza y cercanía con la ciudadanía. “La intención de estas visitas es brindar apoyo a la comunidad y garantizar que no están solos. Este es un trabajo conjunto donde el papel de los habitantes es fundamental, especialmente a través de la denuncia frente a cualquier hecho de extorsión o intimidación”, señaló el oficial.

De manera paralela, durante la jornada se llevaron a cabo requisas preventivas y verificación de antecedentes mediante la solicitud de documentos de identificación a transeúntes en distintos puntos del corregimiento. Estas acciones hacen parte de las estrategias de control territorial que buscan disuadir la presencia de actores delincuenciales y fortalecer la percepción de seguridad.

La administración municipal, liderada por la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, reiteró que el objetivo de estas caravanas es combatir de manera frontal delitos como la extorsión, el microtráfico y otras conductas que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, se busca consolidar entornos seguros que permitan el desarrollo social y económico del municipio.