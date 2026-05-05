El Sena anunció el inicio de la Segunda Oferta de Formación Virtual 2026, una convocatoria que incluye programas en niveles técnico y tecnólogo, enfocados en responder a las demandas reales del entorno laboral.

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Esta oferta presenta una amplia variedad de programas en los niveles técnico y tecnólogo, brindando a los aspirantes la posibilidad de elegir rutas de formación acordes con sus intereses y metas. Programas como: Gestión de Redes de Datos, Gestión Eficiente de la Energía, Análisis y Desarrollo de Software, Animación Digital, entre otros.

“Esta convocatoria estará del 5 al 7 de mayo. Es una oportunidad que estaban esperando todas las colombianas y colombianos para poderse inscribir en nuestra formación Virtual. Los invitamos a todas las personas interesadas en esta Segunda Oferta a que se inscriban en betowa.sena.edu.co”, afirmó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Sena

El Sena indicó que la modalidad virtual brinda flexibilidad total. Sin embargo, aclararon que es clave cumplir con las actividades y cronogramas establecidos, así como contar con acceso a herramientas tecnológicas y conectividad para garantizar el proceso formativo.

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La convocatoria está dirigida a la comunidad en general, incluyendo población campesina, personas con discapacidad, comunidades NARP, indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres, promoviendo un acceso incluyente. Pueden participar colombianos dentro o fuera del país, así como ciudadanos extranjeros con documentación válida en Colombia.

Para postularse, es necesario registrarse en betowa.sena.edu.co, en la sección VIRTUAL. La edad mínima es de 14 años. En cuanto a requisitos académicos, los programas técnicos no exigen título de bachiller, mientras que los tecnólogos requieren ser bachiller y contar con pruebas ICFES (Saber 11). Es importante verificar las condiciones específicas de cada programa en la plataforma.