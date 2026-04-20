El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva convocatoria de formación en el Atlántico con un total de 2.805 cupos disponibles en distintos programas académicos gratuitos.

La oferta, que estará habilitada entre el 18 y el 22 de abril, incluye formación presencial y a distancia en niveles tecnólogo, técnico, auxiliar y operario, distribuidos en los centros de formación Comercio y Servicios, Colombo Alemán, Industrial y de Aviación, y Agroecológico y Agroindustrial.

Según informó la entidad, esta convocatoria busca fortalecer las competencias laborales de los ciudadanos y responder a las necesidades del sector productivo en la región.

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“Esta oferta educativa es una puerta para que más personas se capaciten, mejoren su perfil laboral y accedan a oportunidades de empleo y emprendimiento”, señaló Jacqueline Rojas, directora del SENA Atlántico.

Entre los programas disponibles se encuentran Electricista Industrial, Programación para Analítica de Datos, Sistemas Teleinformáticos, Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración, Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales, Gestión Documental, Soldadura, Cocina, Apoyo Administrativo en Salud, Operaciones Logísticas y Atención al Cliente, entre otros.

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Para facilitar el proceso, la entidad habilitó puntos de atención presencial en el Complejo de la Calle 30, la sede de la Agencia Pública de Empleo en el centro comercial Murillo Plaza y el Centro Agroecológico y Agroindustrial de Sabanalarga.

El proceso de inscripción se realiza a través de la plataforma oficial del SENA, donde los aspirantes deben registrarse, diligenciar sus datos personales y seleccionar el programa de interés. En caso de dificultades, los usuarios pueden recuperar su acceso mediante el correo registrado o comunicarse con la línea de atención nacional.

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Los requisitos varían según el nivel de formación. Para programas auxiliares, operarios y técnicos no se exige título académico, mientras que para tecnólogos se requiere ser bachiller y haber presentado las pruebas Saber 11. Además, los aspirantes deben tener mínimo 14 años de edad.

El SENA reiteró que todo el proceso de inscripción y acceso a los programas es gratuito y no requiere intermediarios.

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