La capital del Atlántico fue escenario de la cumbre regional del Teach For All, una de las redes educativas más importantes del mundo, que agrupa organizaciones de más de 60 países con el objetivo de formar líderes capaces de transformar los sistemas educativos.

El encuentro, realizado del 13 al 16 de abril, reunió a representantes de 20 países de África, Europa, Asia y América Latina, así como a Wendy Kopp, fundadora y CEO de la red global, en un espacio de intercambio de experiencias y modelos educativos.

Leer más: Ordenan cirugía vital y no la cumplen: paciente en UCI sigue esperando respuesta de Nueva EPS

La elección de Colombia como sede responde al reconocimiento del trabajo de Enseña por Colombia, organización que en 14 años ha consolidado un modelo con resultados validados por la Universidad de Harvard y que hoy es considerado uno de los más sólidos dentro de la red internacional.

“Que Teach For All elija a Barranquilla para este encuentro es un mensaje claro: Colombia no solo está resolviendo sus propios desafíos educativos; está generando aprendizajes que otros países quieren replicar”, afirmó Ana Camila Medina, directora ejecutiva de Enseña por Colombia.

Uno de los pilares de este modelo es el programa LIDERA, que vincula a profesionales destacados para enseñar durante dos años en comunidades de alta complejidad. De acuerdo con un estudio de Harvard, los estudiantes que han participado en este programa han logrado mejores resultados académicos en comparación con otros.

Leer más: Policía refuerza medidas de seguridad para el alcalde Alejandro Char y su familia tras denuncia de amenazas

A la fecha, la organización ha impactado a más de 150.000 estudiantes en 20 departamentos del país. Además, ha logrado atraer talento de universidades como Los Andes, Nacional, Javeriana, Antioquia y Rosario, incrementando el número de postulantes en los últimos años.

El encuentro también se da en un contexto de retos educativos en el país. Según las pruebas PISA, el 51 % de los jóvenes de 15 años en Colombia no comprende lo que lee, mientras que persiste una brecha de 8,8 puntos en el dominio del inglés entre estudiantes de educación pública y privada.

Frente a este panorama, la cumbre busca fortalecer el intercambio de estrategias que contribuyan a reducir estas desigualdades, a través de la formación de líderes educativos.

Leer más: Procuraduría pide a la Aerocivil información por presunto deterioro del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Como parte de la agenda, los asistentes realizaron visitas a instituciones educativas de Barranquilla, donde conocieron de primera mano la implementación del programa LIDERA en contextos reales. El objetivo fue compartir prácticas en la selección de talento y generar aprendizajes que puedan replicarse en otros países.

Actualmente, la red de egresados de Enseña por Colombia cuenta con 545 integrantes, de los cuales el 86 % continúa vinculado a iniciativas del sector social como agentes de cambio.

Leer más: Obras de doble calzada de la vía a Ciénaga arrancan con 3,2 kilómetros