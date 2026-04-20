Omar Alfredo Alba Rocha, de 44 años, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte, en Barranquilla, a la espera de un procedimiento que, según su equipo médico, es su única opción para sobrevivir.

El paciente fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca severa y una fracción de eyección del 10 %, condición que implica un alto riesgo de muerte súbita. Actualmente, su vida depende de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de carácter provisional, cuyo funcionamiento es limitado en el tiempo.

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De acuerdo con los médicos tratantes, el procedimiento requerido —la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de larga duración— constituye una urgencia vital.

Pese a esto, la familia asegura que la autorización por parte de Nueva EPS no se ha concretado.

Ante la situación, interpusieron una acción de tutela que fue admitida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla, el cual concedió una medida provisional al considerar que existe un perjuicio irremediable.

En su decisión, el juez ordenó a la EPS garantizar de manera inmediata el procedimiento o, en su defecto, gestionar el traslado del paciente a una institución de alta complejidad que cuente con la infraestructura necesaria, asumiendo todos los gastos derivados, incluyendo transporte, hospedaje y acompañamiento.

El despacho también advirtió que el cumplimiento de la orden es obligatorio e inmediato y que cualquier dilación injustificada podría acarrear sanciones.

Sin embargo, la familia denuncia que, hasta la fecha, no ha recibido una respuesta efectiva.

“Mi hermano depende de un dispositivo transitorio que tiene un límite de días. Ya lleva casi un mes hospitalizado y el tiempo se agota”, señaló María Margarita Alba Rocha, hermana del paciente.

Omar Alfredo se encuentra hospitalizado desde el pasado 21 de marzo, sostenido por un soporte temporal que no está diseñado para prolongarse indefinidamente.

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Su esposa, María Teresa Simanca, aseguró que la situación es crítica: “Mi esposo está al borde de la muerte. Cada día que pasa sin la cirugía es un día menos de vida. No es justo que por trámites administrativos se pierda una vida”, expresó.

La familia también indicó que presentó una queja ante la Superintendencia de Salud el pasado 8 de abril, la cual emitió instrucciones de cumplimiento inmediato. No obstante, aseguran que tampoco han obtenido una solución concreta.

“Ya acudimos a todas las instancias. Hay una orden del juez y una urgencia médica, pero no ha sido posible que se realice el procedimiento”, afirmó la esposa del paciente.

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Ante esta situación, anunciaron que informarán al juzgado sobre un posible desacato a la orden judicial.

Mientras tanto, Omar Alfredo Alba Rocha continúa en cuidados intensivos, dependiendo de un soporte temporal, a la espera de la intervención que, según sus médicos, es su única alternativa para preservar la vida.

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