La Alcaldía de Barranquilla, a través de su autoridad ambiental, intensificó los operativos de inspección, vigilancia y control en el marco del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), con especial énfasis en las captaciones de aguas subterráneas.

Las acciones se desarrollan en cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en el Plan de Desarrollo ‘Barranquilla a Otro Nivel’, impulsado por el alcalde Alejandro Char, y buscan garantizar la protección de los recursos hídricos y su uso sostenible en el Distrito.

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Durante los operativos, las autoridades verifican el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, especialmente en lo relacionado con la tenencia de concesiones de agua debidamente otorgadas y la implementación de programas orientados al uso eficiente del recurso.

Asimismo, se evalúan criterios técnicos como el control de pérdidas, la optimización de los procesos de consumo, la aplicación de medidas de ahorro y la existencia de registros que permitan hacer seguimiento al uso del agua.

Como parte de estas intervenciones, las autoridades esperan identificar captaciones no autorizadas y, de manera paralela, promover la regularización de los usuarios mediante el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos.

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Estas acciones también permiten consolidar información técnica sobre los niveles de consumo y la presión que se ejerce sobre las fuentes subterráneas, lo que fortalece la gestión institucional del recurso hídrico.

Desde el enfoque ambiental, el objetivo es prevenir la sobreexplotación de los acuíferos y mitigar riesgos asociados como el descenso del nivel freático y la intrusión salina en zonas costeras.

El director general de Barranquilla Verde, Joaquín Buitrago Romero, destacó la importancia de estos operativos como herramienta para garantizar el uso responsable del agua en la ciudad.

“Estos operativos representan una herramienta técnica fundamental para garantizar el uso responsable del agua en el Distrito. Nuestro enfoque está en asegurar el cumplimiento normativo, proteger los acuíferos y generar información sólida que respalde la toma de decisiones en materia de gestión ambiental”, señaló.

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La entidad indicó que continuará desarrollando estos controles de manera sistemática, priorizando las zonas con mayor presión sobre el recurso hídrico y articulando esfuerzos técnicos para asegurar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.

Con estas acciones, el Distrito busca fortalecer la gestión sostenible del agua y garantizar su disponibilidad bajo criterios de sostenibilidad para los habitantes de Barranquilla.

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