Colombia tendrá oficialmente un nuevo día festivo en su calendario. El Gobierno nacional sancionó la ley que declara el 9 de julio de cada año como el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una celebración de carácter religioso que será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.

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De acuerdo con la norma, todos los trabajadores de los sectores público y privado tendrán derecho al descanso remunerado por esta conmemoración. Además, la ley establece que la fecha se regirá por las disposiciones de la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani), que permite trasladar algunos festivos al lunes siguiente.

Por esta razón, aunque la celebración religiosa se realiza cada 9 de julio, en 2026 el descanso correspondiente se disfrutará el lunes 13 de julio, generando un nuevo puente festivo para los colombianos.

Un reconocimiento a la historia y la fe de Chiquinquirá

La ley tiene como objetivo rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, Boyacá, por su importancia histórica, cultural, turística y religiosa para el país.

El texto resalta los 440 años del milagro de la renovación de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, ocurrido en 1586; los 216 años de su reconocimiento como Villa Republicana, y los 40 años de la visita del papa Juan Pablo II, realizada en 1986.

“Se destacará su significativa contribución a la religión católica, así como su importancia como destacado centro cultural, turístico y religioso de Colombia”, establece la ley.

Redes Sociales De acuerdo con la norma, todos los trabajadores de los sectores público y privado tendrán derecho al descanso remunerado por esta conmemoración.

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Inversiones y obras para el municipio

La normativa también autoriza al Gobierno nacional a incorporar recursos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, para adelantar proyectos de conservación y mejoramiento de monumentos y bienes de interés cultural e histórico de Chiquinquirá.

Estas inversiones buscan fortalecer el desarrollo económico del municipio y promover el turismo religioso, una de las principales actividades que dinamizan la economía local.

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La historia de Chiquinquirá llegará a la televisión pública

Otro de los puntos incluidos en la ley contempla la financiación de un proyecto audiovisual a través del Sistema de Medios Públicos para divulgar la historia y relevancia de Chiquinquirá como uno de los principales centros de peregrinación de América Latina.

Con esta decisión, Colombia incorpora oficialmente un nuevo festivo nacional y refuerza el reconocimiento institucional a una de las expresiones religiosas más representativas del país.