Un informe de Estados Unidos concluyó que Colombia incumple controles sobre bienes elaborados con trabajo forzoso. Esto quiere decir que Estados Unidos podría estar a punto de imponer nuevos aranceles a este país a raíz de un incumplimiento en la producción de bienes con trabajo forzoso.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publicó el pasado 3 de junio el informe final de 60 investigaciones simultáneas iniciadas el 12 de marzo de 2026 bajo la Sección 301 de la Trade Act de 1974.

El documento concluyó que Colombia, junto con 53 países más, no ha cumplido de manera efectiva con la obligación de prohibir e impedir la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso, conforme a lo establecido en la Sección 307 del Tariff Act de 1930.

La decisión coloca al país bajo observación de las autoridades comerciales estadounidenses y abre la puerta a posibles medidas correctivas que podrían afectar las exportaciones colombianas hacia su principal socio comercial.

En ese sentido, la principal consecuencia derivada de las conclusiones del informe es la posibilidad de que la USTR imponga un arancel adicional de 12,5% a las exportaciones colombianas que ingresan al mercado estadounidense.

De concretarse, el gravamen sería superior al contemplado para otras economías de la región. Según el análisis, la tarifa propuesta para Colombia sería 2,5 puntos porcentuales más alta que la planteada para países como México, Canadá y Ecuador, naciones que cuentan con marcos regulatorios parciales relacionados con la prevención del trabajo forzoso.

Más allá que la decisión no es definitiva, el proceso se encuentra en una etapa de consultas públicas, mecanismo mediante el cual gobiernos, empresas, gremios y demás actores interesados podrán presentar observaciones y argumentos.

Esta fase estará abierta hasta el próximo 6 de julio de 2026 y será determinante para definir si la USTR avanza con la imposición de medidas comerciales contra Colombia.