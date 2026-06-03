En abril de 2026, las exportaciones de Colombia fueron de USD4.600,4 millones y presentaron un crecimiento de 11,7 % en relación con abril de 2025.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este resultado se debió principalmente al aumento del 46,2 % en las ventas externas de combustibles y productos de industrias extractivas (minería).

En el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas participaron con el 45,4 % del valor total de las exportaciones; así mismo, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 22,2 %, manufacturas con 18,7 % y otros sectores con 13,7 %.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación del 31,3 % en el valor total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá (9,1 %), Canadá (5,7 %), Italia (5,2 %), India (5 %), Perú (3,9 %) y México con 3,7 %.

Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país o una zona franca colombiana.

Estas estadísticas se basan en las declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por las empresas exportadoras de estos productos.

Las exportaciones se consideran registradas cuando la aduana ha realizado el cierre de la declaración de exportación, y para la consolidación de las estadísticas se tiene en cuenta la fecha de la declaración y no la fecha de embarque de la misma, excepto para las exportaciones de petróleo y derivados, las cuales sí se registran por fecha de embarque.