Uganda confirmó un nuevo caso del virus del Ébola, lo que aumenta a 16 los contagios, incluido un fallecido, en el país tras declararse el pasado 15 de mayo un brote en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), informó este jueves el Ministerio de Salud ugandés.

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“El nuevo caso es un nacional congoleño, un caso importado. El país sigue siendo seguro y abierto para los negocios, el ocio y el comercio”, informó el ministerio en un breve comunicado.

De todos los casos, uno corresponde a un hombre de la RDC que murió en la capital ugandesa de Kampala, considerado como un caso importado, mientras que hay trece pacientes internados y dos personas fueron dadas de alta.

“Es importante destacar que todos los casos en tratamiento están progresando y recuperándose bien”, concluyó el Ministerio sin dar más detalles.

El Gobierno de Uganda anunció el pasado 27 de mayo el cierre temporal de su frontera con la RDC por el brote de ébola, que se ha propagado a su territorio.

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El último parte de la RDC elevó este jueves a 62 las muertes y 363 los casos confirmados por ébola e indicó que hay 206 “pacientes en aislamiento”, mientras que seis enfermos lograron recuperarse de la enfermedad.

Esta epidemia, que tiene su epicentro en la provincia congoleña de Ituri (este), es compleja por la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa de Bundibugyo caracterizada por una tasa de letalidad entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, unos dos meses antes de declararse el brote, que calificó el 17 de mayo como “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.