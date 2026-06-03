El abogado y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella reaccionó este miércoles 3 de junio al respaldo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump, agradeciendo públicamente el gesto y trazando una visión de cooperación entre Colombia y Estados Unidos basada en la seguridad, la libertad económica y la lucha contra el comunismo.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, De la Espriella respondió directamente al mandatario norteamericano con un tono de gratitud y afinidad política. “Con la frente en alto y el corazón palpitante de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señorPresidente!“, escribió.

Asimismo, destacó lo que considera una coincidencia de principios entre ambos liderazgos y elogió el estilo político de Trump. “En usted reconozco a un líder de temple, que no se doblega ante las modas ideológicas ni ante los enemigos de la libertad. Usted ha abierto la senda para derrotar a los poderes de siempre en alianza con el Pueblo. En Colombia empezamos a recorrer ese mismo camino”.

También insistió en la importancia de fortalecer la relación bilateral entre ambos países, describiendo a Colombia y Estados Unidos como aliados naturales. “Estados Unidos y Colombia son naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por el destino común de defender la civilización occidental en estas tierras de las Américas. Juntos somos indestructibles”.

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El abogado también aseguró que una eventual sintonía política entre ambos gobiernos permitiría impulsar el crecimiento económico y la seguridad ciudadana. Según expresó, “esa unión, fortalecida por dos líderes que se respetan y que comparten los mismos valores y principios innegociables, hará más prósperos a nuestros pueblos, más seguros sus hogares y más brillante su porvenir”.

Por otro lado, uno de los puntos centrales del mensaje fue la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. De la Espriella sostuvo que existe una “plena identidad” entre su propuesta y la visión de Trump en materia de seguridad. “El narcoterrorismo es el cáncer que carcome nuestras sociedades y lo vamos a combatir sin tregua, con mano de hierro y sin complejos”.

Finalmente, el dirigente vinculó su propuesta política con el inicio de lo que ha denominado la “Era del Tigre”, prevista para comenzar el próximo 21 de junio. Según aseguró, ese momento marcará “la plena normalización de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos sobre bases de respeto mutuo, soberanía y beneficio compartido”.

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