El excandidato presidencial Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla dieron a conocer su posición política de cara a las elecciones de segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 21 de junio, fecha en la que los colombianos deberán elegir entre Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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Vale mencionar que durante la primera jornada electoral, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), y Cepeda recibió 9,6 millones (40,90 %), según el conteo inicial de la Registraduría.

En la contienda electoral, el candidato Sergio Farjardo consiguió más de un millón de votos, lo que lo convierte en una ficha clave para las elecciones definitivas. Ante este panorama, el exalcalde de Medellín dejó un mensaje claro a sus seguidores.

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Desde su cuenta de X, Fajardo afirmó que sus simpatizantes son libres de ejercer su derecho al voto.

“Los votos no son de los dirigentes. Son de cada ciudadano y ciudadana. Y estos son libres. Pero los que fueron, son y serán nuestros principios y propuestas están ahí para aportar gobernabilidad y centralidad al nuevo gobierno”, escribió el excandidato a través de redes sociales.

En su publicación, Fajardo expresó “nosotros no logramos pasar a segunda vuelta, pero nuestras ideas están presentes de manera significativa. Un millón de ciudadanos quieren un CAMBIO.SERIO.SEGURO. A los que hay que sumar otras expresiones de voto moderado y de centro que tuvieron también presencia relevante. Hay una parte muy importante de la ciudadanía que resistió la polarización y expresó su pluralidad”.

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“Lamentablemente, el mismo domingo en la noche, escuchamos a los ganadores discursos inflamados, sectarios y agresivos hacia los que votaron distinto. Discursos que presagian lo peor para Colombia. Y en las horas posteriores hemos conocido también posicionamientos peligrosos para nuestra vida democrática”, añadió.

Además, el excandidato aprovechó para hacer un llamado a los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda para que realicen una campaña limpia.

“Hacemos un llamado a los candidatos a una campaña limpia, con debates, con una renovada cultura democrática y que no divida todavía más a esta Colombia polarizada que, como dijimos, es una grave amenaza a nuestro futuro compartido”, manifestó.

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Finalmente, anunció que presentarán el “Decálogo del millón”, un documento en el que estarán plasmados los principales planteamientos impulsados durante su campaña.

“El espíritu del millón de votos, lo que entendemos que querían la inmensa mayoría de los que votaron a la formula Sergio Fajardo y Edna Bonilla, debe ser escuchado y atendido. A toda Colombia le ofrecemos el Decálogo del millón que presentaremos mañana a las 12h”, puntualizó.