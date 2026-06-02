A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, la organización Defensores de la Patria, movimiento deAbelardo De la Espriella, emitió un comunicado en el que hizo un llamado a respetar los resultados de las elecciones del próximo 21 de junio y cuestionó las declaraciones provenientes de sectores afines al presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda.

En el documento, la organización manifestó su preocupación por lo que considera una estrategia orientada a sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral antes de que se produzcan los resultados. Según el comunicado, Colombia necesita garantías para que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada sin cuestionamientos.

Defensores de la Patria aseguró que millones de colombianos respaldaron una candidatura independiente porque buscan un cambio en el rumbo del país y afirmó que el debate político debe centrarse en la defensa del voto ciudadano. En ese contexto, sostuvo que los ataques y controversias alrededor de la campaña de De la Espriella desvían la atención de lo que considera el tema principal: la transparencia y legitimidad de las elecciones.

La organización también hizo un llamado a las autoridades electorales, a las instituciones del Estado, a las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional para que acompañen y vigilen el desarrollo de la jornada electoral, con el fin de garantizar un proceso libre, transparente y con plenas garantías para todos los ciudadanos.

“El pueblo hablará en las urnas este 21 de junio y será el pueblo quien determine el futuro político de Colombia”, señaló el comunicado, que concluye con una invitación a defender la democracia y respetar la decisión que adopten los colombianos en las elecciones presidenciales.

El pronunciamiento se conoce en medio de un ambiente de alta polarización política y cuando las campañas de De la Espriella y Cepeda intensifican sus actividades en busca de conquistar los votos decisivos para la segunda vuelta presidencial.