Con miras a la jornada definitiva que definirá el rumbo del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se declaró preparado para respaldar a los ciudadanos en las urnas.

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Tras consolidarse los resultados que definieron a los candidatos que competirán en la segunda vuelta presidencial, el presidente de la organización, Cristian Quiroz, envió un contundente mensaje a las campañas políticas para priorizar las propuestas y dejar de lado las descalificaciones en un escenario actualmente marcado por la polarización.

Y es que, de acuerdo con Quiroz, la etapa final de la carrera por la presidencia requiere un cambio profundo en las dinámicas de comunicación de los aspirantes. Para el máximo representante del organismo electoral, es indispensable abandonar el lenguaje agresivo que empañó periodos electorales pasados y avanzar hacia un intercambio sustentado en argumentos firmes y civilidad.

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“Yo creo que el debate se debe hacer con altura, con respeto por los ciudadanos”, manifestó Quiroz, quien, en medio de una reciente entrevista con ‘Blu Radio’, insistió en que las diferentes agrupaciones políticas poseen la capacidad técnica e ideológica para debatir bajo condiciones de mutuo respeto.

Asimismo, el magistrado recordó una premisa que considera fundamental para asegurar la convivencia pacífica y proteger la legitimidad de las elecciones presidenciales frente a las tensiones lógicas de la campaña: “las ideas no pelean con las formas”.

‘El escrutinio de votos cuenta con blindaje y vigilancia internacional’

Frente a las dudas e incertidumbres manifestadas por distintos sectores de la sociedad civil respecto al preconteo de los votos de la primera vuelta, el CNE ratificó que la institucionalidad cumplió cabalmente con sus funciones. El balance oficial presentado por la entidad demuestra un proceso de escrutinio limpio, respaldado por una cifra mínima de reclamaciones que se ubicó por debajo del 0,07 %.

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Para Quiroz, la claridad y el orden del sistema actual no dan espacio a suspicacias. El funcionario argumentó que “las elecciones no se declaran, sino se demuestran”, al tiempo que recordó el riguroso despliegue de supervisión civil que acompañó las votaciones.

El proceso, según han afirmado las autoridades competentes, contó con el seguimiento de más de 13.000 observadores de carácter nacional y por encima de 100 veedores internacionales, garantizando un resultado completamente protegido contra fraudes o alteraciones.

CNE aclara sus competencias y anuncia revisión de la Ley de Encuestas

El presidente del CNE también se refirió a las discusiones surgidas en torno a la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro. Sobre este punto, Quiroz explicó que el mandatario cuenta con un fuero constitucional especial, por lo que cualquier investigación relacionada con sus actuaciones corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y no al organismo electoral.

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De igual forma, el magistrado anunció que el CNE iniciará un análisis sobre la aplicación de la Ley de Encuestas, luego de los cuestionamientos generados por las diferencias entre algunos sondeos y los resultados obtenidos en la primera vuelta presidencial.

Según explicó, la entidad abrirá espacios de diálogo con las firmas encuestadoras y con la comisión asesora del sector para evaluar si la normativa vigente está cumpliendo su objetivo o si requiere ajustes que fortalezcan la confianza en estas mediciones de cara a futuros procesos electorales.

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Finalmente, Quiroz calificó la jornada de la primera vuelta como una “fiesta de la democracia” y reiteró que las instituciones electorales se encuentran preparadas para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial y proteger los derechos de los ciudadanos en las urnas.