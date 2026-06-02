Colombia Justa Libre, el partido político al que pertenece la alcaldesa del municipio de San Onofre, Marta Cantillo Martínez, le envió a la gobernación de Sucre la terna para que designe alcalde encargado.

Dos mujeres y un hombre hacen parte de la terna de la que también fue notificada la Procuraduría Provincial de Sincelejo a través del secretario general y representante legal de dicha colectividad política, Óscar Manuel Vélez Reyes.

Los ternados en el Oficio SG-OMV-104-2026 del 1 de junio de 2026 son: Kevin Enrique Terán De Horta, Mirla Castellanos Meléndez y Yoletis Álvarez Ríos.

Así las cosas, se está a la espera que la gobernadora Lucy García Montes, mediante un nuevo decreto designe el alcalde encargado de San Onofre que estará en el cargo hasta después de las elecciones de segunda vuelta presidencia, tal y como lo dispuso la Procuraduría General de la Nación como medida cautelar por presunta participación en política de la mandataria en propiedad.

La terna se conoce 24 horas después de que el actual alcalde encargado por la gobernación Próspero Romero Geovo fuera denunciado por unos presuntos malos comportamientos protagonizados, incluso, bajo los efectos del alcohol.