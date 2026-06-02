Los sonidos que se escuchan en el estómago o los intestinos, conocidos popularmente como “gorgoteos”, forman parte del funcionamiento normal del sistema digestivo. Sin embargo, cuando aparecen de manera constante, incluso después de comer, pueden generar molestias e inquietud.

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De acuerdo con expertos en salud digestiva, estos ruidos son consecuencia del movimiento natural del intestino, encargado de desplazar los alimentos a través del tracto digestivo mediante contracciones conocidas como peristaltismo.

“El intestino no está quieto. Tiene un sistema propio de movimiento que va empujando el contenido alimenticio. Ese movimiento produce sonido. Es normal, pero debería ser suave, casi imperceptible”, explicó el especialista.

La fermentación y los gases, entre las principales causas

Según los especialistas, una de las razones más comunes detrás de los ruidos excesivos es la fermentación de alimentos dentro del intestino.

Este fenómeno ocurre cuando el proceso digestivo se ralentiza o se altera, permitiendo que algunos alimentos permanezcan más tiempo del necesario en el sistema digestivo. Como consecuencia, se generan gases que aumentan la presión intestinal y favorecen movimientos más notorios.

Factores como el estrés, el consumo de alimentos ultraprocesados, el uso de antibióticos o comer de manera apresurada pueden influir en este proceso.

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Hábitos que podrían empeorar el problema

Los expertos advierten que algunas prácticas cotidianas, lejos de aliviar las molestias, pueden intensificarlas.

Entre ellas se encuentra el consumo de bebidas gaseosas con la intención de “asentar” el estómago. Aunque pueden generar una sensación temporal de alivio, también añaden más gas al sistema digestivo.

Asimismo, alertan sobre el consumo excesivo de fibra sin identificar previamente el origen de los síntomas. Aunque la fibra es beneficiosa para muchas personas, no todos los organismos reaccionan de la misma manera y, en algunos casos, podría aumentar la fermentación intestinal.

Otro factor importante es comer demasiado rápido. Esta práctica favorece la entrada de aire al sistema digestivo, un fenómeno conocido como aerofagia, que puede provocar mayor distensión abdominal, gases y ruidos intestinales.

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Alimentos que podrían ayudar a mejorar la digestión

Entre las recomendaciones para favorecer el funcionamiento digestivo figura la papaya madura, una fruta que contiene papaína, una enzima relacionada con la digestión de proteínas.

Según los especialistas, una mejor digestión puede reducir la cantidad de residuos alimenticios que permanecen en el intestino y, por lo tanto, disminuir la fermentación y la producción de gases.

También destacan las infusiones de jengibre, hinojo y manzanilla, ingredientes tradicionalmente utilizados para aliviar molestias digestivas y favorecer el tránsito intestinal.

¿Cuándo acudir al médico?

Aunque los gorgoteos suelen ser una manifestación normal del sistema digestivo, los expertos recomiendan prestar atención a ciertos síntomas que podrían indicar la necesidad de una evaluación médica.

Entre las señales de alerta se encuentran el dolor abdominal intenso, episodios crónicos de diarrea o estreñimiento, distensión abdominal severa o la presencia de sangre en las heces.

Los especialistas coinciden en que, cuando los ruidos intestinales se acompañan de estos síntomas o afectan significativamente la calidad de vida, es importante buscar orientación profesional para determinar la causa y recibir un diagnóstico adecuado.