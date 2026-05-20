La gastritis es una inflamación del revestimiento interno del estómago que puede causar ardor, dolor abdominal, náuseas y sensación de llenura.

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Aunque sus causas son variadas, la alimentación juega un papel clave para controlar los síntomas y evitar que la irritación empeore.

De acuerdo con expertos de Mayo Clinic, elegir correctamente los alimentos que se consumen en ayunas puede ayudar a proteger la mucosa gástrica y mejorar la digestión.

Aunque sus causas son variadas, la alimentación juega un papel clave para controlar los síntomas y evitar que la irritación empeore.

Entre los productos más recomendados se encuentran las frutas de baja acidez y fácil digestión. La manzana, por ejemplo, contiene pectina, una fibra soluble que favorece el tránsito intestinal y ayuda a proteger las paredes del estómago.

Ubier Gómez, médico y toxicólogo clínico, explicó que esta fruta también aporta polifenoles, compuestos antioxidantes que contribuyen a disminuir la inflamación y proteger las mucosas digestivas.

Pexels La manzana, por ejemplo, contiene pectina, una fibra soluble que favorece el tránsito intestinal y ayuda a proteger las paredes del estómago.

Otra fruta aconsejada para personas con gastritis es el plátano o banana madura. Especialistas señalan que su textura suave ayuda a recubrir el estómago y favorece una digestión menos agresiva.

La papaya también suele incluirse dentro de las recomendaciones gracias a la papaína, una enzima natural que facilita la digestión de las proteínas y puede aliviar molestias estomacales.

Pixabay La papaya también suele incluirse dentro de las recomendaciones gracias a la papaína.

Además, frutas como la pera madura, el melón y la sandía son consideradas opciones adecuadas porque contienen gran cantidad de agua y presentan baja acidez.

Los expertos recomiendan consumir estas frutas preferiblemente maduras y, en algunos casos, peladas o cocidas para reducir el riesgo de irritación en personas con mayor sensibilidad digestiva.

Pexles Además, frutas como la pera madura, el melón y la sandía son consideradas opciones adecuadas porque contienen gran cantidad de agua y presentan baja acidez.

En el desayuno también pueden incorporarse alimentos blandos y fáciles de digerir como avena, arroz, tostadas simples o pan integral, dependiendo de la tolerancia de cada persona.

Pequeñas cantidades de grasas saludables, como aguacate, aceite de oliva, semillas o frutos secos, pueden formar parte de la alimentación siempre que se consuman con moderación.

Estos alimentos no lo puede comer cuando tiene gastritis

Por el contrario, especialistas advierten que existen alimentos y bebidas que pueden empeorar los síntomas, especialmente cuando se consumen en ayunas.

Entre los productos menos recomendados aparecen frutas cítricas como naranja, limón, kiwi o pomelo, además de tomate y piña, debido a su alto nivel de acidez.

Entre los productos menos recomendados aparecen frutas cítricas como naranja, limón, kiwi o pomelo, además de tomate y piña, debido a su alto nivel de acidez.

También se aconseja evitar café, bebidas energéticas, refrescos carbonatados, alcohol y comidas picantes o ultraprocesadas, ya que estimulan la producción de ácido gástrico y aumentan la irritación del estómago.

Los expertos sugieren hacer comidas ligeras, evitar porciones excesivas y mantener horarios regulares de alimentación para disminuir el impacto de la gastritis.