El expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) pidió este miércoles a la Organización de Estados Americanos (OEA) que muestre una postura “beligerante” e intervenga para facilitar una solución pacífica a la crisis de Bolivia, donde, afirmó, se está gestando un “golpe blando” contra el mandatario Rodrigo Paz.

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“El secretario general (de la OEA, Albert Ramdin) necesita tener posiciones mucho más beligerantes cuando se trata de defender el orden constitucional”, dijo Duque durante una entrevista con la radio paraguaya Monumental 1080 AM.

“Se requiere que la OEA haga presencia, que el secretario Ramdin haga presencia en Bolivia y que hable con quienes quieren en este momento destruir el país para disuadirlos de que persistan en este tipo de acciones”.

Así mismo -el integrante del grupo Libertad y Democracia, una red de expresidentes de derecha- indicó que Ramdin trata el tema boliviano “con exceso de diplomacia y no teniendo que tomar posiciones beligerantes”, lo que relacionó con la elección del funcionario al frente del organismo interamericano en 2025 con votos de Gobiernos “bajo el paraguas” del progresista Foro de Sao Paulo.

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“La OEA debería haberse pronunciado categóricamente contra este intento de golpe blando”, insistió Duque.

Bolivia vive desde hace quince días una ola de protestas impulsadas por sindicatos, organizaciones sociales y sectores afines al expresidente Evo Morales contra varias medidas económicas adoptadas por el gobernante Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre y enfrenta demandas de renuncia.

Las movilizaciones incluyen bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, con especial impacto en la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, donde se concentran las principales protestas.

Durante esta jornada, el canciller boliviano Fernando Aramayo alertó ante la OEA sobre hechos que “amenazan” al orden democrático en su país en medio de las protestas.

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También hoy, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó su respaldo al Gobierno de Paz, al tiempo que advirtió que Washington no permitirá que el mandatario, que tiene seis meses en el cargo, sea derrocado.

“Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al Gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en redes sociales.