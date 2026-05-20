El padre Diego Jaramillo Cuartas se ha convertido en un icono de la televisión colombiana, así como de la Iglesia Católico por su participación en el Minuto de Dios, un corto espacio en el que envía un mensaje de reflexión a los televidentes. Por estos días, el religioso se volvió tendencia en redes sociales por la celebración de su cumpleaños.

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Jaramillo cumplió 94 de edad y fue homenajeado a través de las plataformas digitales y hasta fue el invitado especial en el programa ‘Día a Día’ del canal Caracol. El sacerdote, nacido el 19 de mayo de 1932 en el municipio de Yarumal, ubicado en el departamento de Antioquia, es una de las figuras más queridas y representativas del país, es por ello que la fecha de su natalicio muchas personas decidieron dejarle un mensaje de felicitaciones.

Desde la cuanta de Instagram del Minuto de Dios, publicaron una imagen del padre Jaramillo portando la camiseta de la Selección Colombia y convertido en una de las famosas laminitas del álbum Panini.

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El post fue acompañado por un emotivo mensaje: “Hay personas que no solo dejan huella en la cancha de la vida… también forman equipo, inspiran y nunca dejan de creer. Hoy celebramos los 94 años de nuestro “director técnico” de la esperanza: el Padre Diego Jaramillo. Con fe, alegría y servicio, ha guiado durante décadas una obra que sigue transformando vidas dentro y fuera del territorio. Por eso hoy, al mejor estilo de las monitas del mundial, le hacemos una ficha especial a quien nos enseñó que el verdadero juego se gana sirviendo a los demás. ¡Feliz cumpleaños, Padre Diego!”.

El padre Diego Jaramillo, quien hace parte de la Congregación de Jesús y de María, conocidos como padres eudistas, desde muy joven sintió el llamado de Dios y decidió dedicar su vida a la religión y ayudar al prójimo.

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Para 1992, asumió la dirección de la Organización El Minuto de Dios tras el fallecimiento del padre Rafael García Herreros.

Uno de sus labores más conocidas es su aparición en el programa “El Minuto de Dios”, el cual es transmitido todos los días entes del noticiero nocturno.

A través de la Fundación Minuto de Dios, el sacerdote ha liderado la entrega de varias viviendas de interés social y becas educativas en colegios y la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Así lucía el Padre Diego Jaramillo cuando inició en la televisión

‘Dios mío, en tus manos colocamos este día que paso y la noche que llega’, esta frase está grabada en la memoria de los colombianos, quienes de lunes a viernes se la escuchan en los canales de televisión nacional. Quien la dice es el padre Diego Jaramillo, quien tiene 94 años de edad.

68 años, lleva emitiéndose sin falta el programa ‘Minuto de Dios’ que inició con el padre Rafael García Herreros y que algunos años después, tras su fallecimiento, empezó a ser conducido por Diego Jaramillo.

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Hace poco, a través del perfil de Instagram de la revista Vea, se pudo ver que se compartió un video que data de 1959. Este clip, a blanco y negro, deja ver al joven padre usando sus icónicas gafas, el traje negro y la cruz atrás suyo.

‘En 1959 estaba en Bogotá y el padre debía irse a Cúcuta. Me pidió que lo remplazara unos días, entonces hice como seis emisiones. Luego, en 1967, cuando me vine aquí definitivamente (a la capital, pues vivía en Cali), el padre Rafael me pidió que lo remplazara los martes. Desde entonces, esos días, durante 50 años, he hablado en televisión. Pero fue en 1992, cuando el padre se enfermó y falleció en noviembre, cuando asumí el programa de lunes a viernes, y ya ajusté 25 años’, dijo el padre Jaramillo.