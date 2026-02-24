Una alerta lanzó el Minuto de Dios luego de que detectaran que están suplantado la identidad del padre Diego Jaramillo, presidente de la organización, a través de videos deep fake en los que supuestamente el clérigo promociona productos de salud.

“Son anuncios que hacen uso de su imagen y su nombre, con videos manipulados con inteligencia artificial y con una voz que no es la suya, como si él recomendara o vendiera dichos productos”, denunciaron mediante un comunicado de prensa.

Insistieron que el padre Jaramillo no vende ni recomienda ni tiene vínculo alguno con ningún arca de productos ni fórmulas “ocultas” para mejorar la salud.

@uniminutocolombia ⚠️ Alerta a la comunidad Está circulando un video falso creado con inteligencia artificial en el que se utiliza la imagen del padre Diego Jaramillo Cuartas cjm, para promocionar productos para la salud. El padre Diego Jaramillo Cuartas no vende, no recomienda ni tiene vínculo alguno con marcas, productos o fórmulas para la salud. Estos anuncios usan su imagen sin autorización y constituyen una publicidad engañosa. No des clic en enlaces sospechosos, no compartas tus datos personales y reporta este contenido como estafa. La información oficial sobre su misión pastoral y la obra de El Minuto de Dios se comunica exclusivamente a través de nuestros canales oficiales. Ayúdanos a compartir esta alerta para evitar que más personas sean engañadas. #alerta #informacion #colombia🇨🇴 #uniminuto ♬ Noticias - Music For Business

“Cualquier anuncio que utilice su imagen para promover estos productos induce al error a los consumidores y se aprovecha de la confianza y la buena fe de la comunidad. Es publicidad engañosa, prohibida por la normativa de protección al consumidor”, denunció Minuto de Dios.

Recordaron que la labor del célebre cura se centra en la animación espiritual y el servicio a los más pobres y vulnerables, incluyendo a las víctimas de la ola invernal y de distintas emergencias humanitarias.

“Su misión no es promover productos ni fórmulas para la salud, sino acompañar, orientar, consolar y tender la mano a quienes sufren”, enfatizaron.

Asimismo, para no caer en la supuesta estafa que circula en redes sociales recomendaron desconfiar de cualquier anuncio que use la imagen del padre Jaramillo para vender o promover productos o fórmulas para la salud, y abstenerse de comprarlos y de dar clic en enlaces a videos que pueden ser fraudulentos y robar información personal de los teléfonos.

De igual manera, sugieren no entregar datos personales, bancarios ni de tarjetas a las páginas o perfiles que difundan anuncios no oficiales de El Minuto de Dios.

El Minuto de Dios sostuvo que ya adelanta las gestiones para exigir el retiro de estos contenidos publicitarios engañosos y poner en conocimiento de las autoridades los hechos descritos, con el fin de proteger a los consumidores.

“La información oficial sobre la misión pastoral y social del padre Diego Jaramillo y las entidades que conforman la Obra El Minuto de Dios se comunica exclusivamente a través de nuestros canales oficiales. Agradecemos su ayuda para difundir esta alerta y evitar que más personas sean engañadas”, indicaron.