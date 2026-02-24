Después de más de 36 horas de angustia, las autoridades lograron ubicar a Diana Ospina, cuyo rastro se había perdido en la madrugada del 22 de febrero. De acuerdo con información oficial, fue encontrada en una zona boscosa de la vía que conecta a Bogotá con el municipio de Choachí, tras un trabajo de seguimiento apoyado en cámaras de seguridad, que permitió reconstruir el recorrido realizado por quienes la retuvieron.

Lea más: Hallan con vida a Diana Ospina, la mujer que desapareció tras salir de una discoteca en Chapinero

“La acaban de encontrar las autoridades en una zona boscosa”, reveló el Ojo de la Noche en Blu Radio. Posteriormente, la mujer fue llevada inicialmente a Bogotá bajo custodia policial para recibir atención médica prioritaria. Los especialistas evaluarán su estado de salud antes de que entregue su versión ante la Fiscalía General de la Nación.

Por otro lado, Ospina salió a las 2:23 de la madrugada de un establecimiento ubicado en la calle 57 con carrera 13. Desde allí tomó un taxi rumbo a su casa en el barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá. Once minutos más tarde, al arribar a su vivienda, fue abordada por varios hombres que se desplazaban en otro vehículo de servicio público.

Los sujetos la interceptaron justo cuando se disponía a ingresar a su casa y la obligaron a subir al vehículo, dando inicio a un denominado ‘paseo millonario’. Durante las horas siguientes, los delincuentes habrían retirado más de 50 millones de pesos de sus cuentas bancarias y trataron de obtener accesos a aplicaciones de servicios y supermercados para apropiarse de otros recursos.

Ver más: Buscan a mujer desaparecida tras salir de discoteca en Chapinero: tomó un taxi y no regresó a su casa

Además, el conductor del primer taxi, quien la transportó desde Chapinero, acudió por cuenta propia ante las autoridades acompañado de su abogado, con el fin de aportar información que contribuya al avance de la investigación.

Entretanto, la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta operativos para identificar y capturar a los dos hombres que descendieron del segundo vehículo y ejecutaron el secuestro y el robo.

Finalmente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció a través de su cuenta en X para confirmar que la ciudadana ya está a salvo. “Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador”, y manifestó que el traslado fue realizado por la Policía Metropolitana para facilitar el reencuentro con sus familiares.

Lea también: Presidente Petro presentó de manera oficial el nuevo pasaporte