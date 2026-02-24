Lo que comenzó como una salida nocturna en Chapinero terminó en una denuncia por desaparición y en una investigación por presunto paseo millonario. Diana Ospina fue hallada con vida este lunes en una zona boscosa de la vía que conecta a Bogotá con el municipio de Choachí, tras haber sido reportada como desaparecida el domingo.

Le puede interesar: Presidente Petro presentó de manera oficial el nuevo pasaporte

La mujer fue vista por última vez luego de salir de una fiesta en Theatron, reconocida discoteca ubicada en la localidad de Chapinero. Con el paso de las horas y sin que regresara a su vivienda, sus allegados alertaron a las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de su recorrido y avanzar en la búsqueda. Finalmente, Diana Ospina llegó al CAI Mirador, desde donde fue trasladada por uniformados de la Policía Metropolitana para reunirse con su familia.

Vea aquí: Procurador Eljach insiste en que “no puede haber ninguna duda” sobre la transparencia de las elecciones

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a través de su cuenta en X: “Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rapidamente. Pronto estarán tras las rejas”.

Las autoridades confirmaron que su estado de salud es estable.

Habría sido víctima de un presunto paseo millonario

Según la versión oficial, la desaparición estaría relacionada con un presunto paseo millonario. La mujer habría sido abordada por dos delincuentes en la puerta de su vivienda, en la localidad de Engativá, quienes se movilizaban en otro taxi y la obligaron a subir al vehículo.

Lea también: Bancos proponen alivios económicos a afectados por la emergencia climática para evitar las inversiones forzosas

Durante el hecho, los responsables habrían ingresado a sus cuentas bancarias y retirado hasta 150 millones de pesos. También intentaron realizar transacciones con otras tarjetas, incluyendo compras en establecimientos comerciales.

Posteriormente, fue abandonada en el sector donde fue ubicada por las autoridades.

Le sugerimos: Condenan a alias Gabriela a 21 años de cárcel por su participación en el crimen de Miguel Uribe Turbay

Por ahora, se desconoce desde qué punto comenzó el seguimiento a Diana Ospina. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las actuaciones para identificar y judicializar a los responsables.

Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para esclarecer plenamente las circunstancias de lo ocurrido.