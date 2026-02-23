Este lunes la jueza Lilyan Johana Bastidas avaló el preacuerdo alcanzado entre Katherine Martínez Martínez, conocida bajo el alias de Gabriela, y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual la joven acepta su participación en el atentado perpetrado en Bogotá el 7 de junio de 2025 contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió a causa de las graves heridas el 11 de agosto de ese año.

Tras avalar el preacuerdo, la jueza penal del circuito especializado de Bogotá decidió en la misma audiencia condenar a 254 meses de prisión a alias Gabriela, una pena que equivale a 21 años de privación de libertad.

La togada indicó que Katherine Martínez Martínez incurrió en los delitos de “concierto para delinquir agravado en concurso heterogénero con homicidio agravado, en concurso material heterogénero con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”.

El ataque contra Miguel Uribe Turbay ocurrió en la tarde del sábado 7 de junio, en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Desde entonces, las autoridades han avanzado en la identificación y judicialización de los presuntos responsables.

Alias Gabriela es, hasta ahora, la única mujer procesada por el magnicidio, un caso que generó conmoción nacional y amplias reacciones en el ámbito político.

Como parte del preacuerdo, Katherine Martínez pidió perdón a la esposa del senador, María Claudia Tarazona, y a sus familiares. En audiencia, expresó de manera literal:

“Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no cobijará todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel; sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario (…)”.

Posteriormente agregó: “En realidad sí siento mucha culpabilidad y me disculpo de antemano con absolutamente todos, más que todo con su esposa y su hermana”.

¿Quién es alias Gabriela?

De acuerdo con la Fiscalía, la joven, de 19 años, habría tenido un rol activo tanto en la planeación como en la ejecución del atentado. El ente acusador señaló que participó en reuniones previas donde se definieron los roles de los implicados.

Según la investigación, trasladó y entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el congresista y permaneció, junto con otras personas, en las inmediaciones del parque El Golfito para verificar la ejecución del ataque.

Además, existen evidencias que indican su posible presencia en encuentros posteriores, en los que se habrían definido rutas de escape y estrategias para evadir a las autoridades tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El 23 de febrero, un juez de la República determinará si avala el preacuerdo y, en consecuencia, si emite la sentencia condenatoria contra alias Gabriela. La decisión marcará un punto clave en uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años en el país.