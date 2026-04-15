Si lo que está buscando es estudiar gratis este año, esta puede ser su gran oportunidad, pues el SENA anunció la apertura de su segunda oferta de formación presencial y a distancia con más de 36.000 cupos disponibles en todo el país.

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La entidad anunció las inscripciones estarán habilitadas del 18 al 22 de abril, mientras que el inicio de clases está programado entre finales de mayo y comienzos de junio.

La oferta incluye distintos niveles de formación como operario, auxiliar, técnico y tecnólogo.

Sena La entidad anunció las inscripciones estarán habilitadas del 18 al 22 de abril, mientras que el inicio de clases está programado entre finales de mayo y comienzos de junio.

¿Cómo inscribirse en el Sena?

Para participar, debe registrarse en la plataforma Betowa, el sistema digital habilitado para este proceso.

1. Ingrese a la plataforma y selecciona “Presencial y a distancia”.

2. Revise los programas disponibles según nivel y región.

3. Cree su cuenta (o inicia sesión si ya tenía en SofiaPlus).

4. Elija el programa de su interés.

5. Complete el formulario de inscripción.

6. Guarde el comprobante digital.

En caso de olvidar su contraseña, puede recuperarla mediante el correo registrado o contactar las líneas de atención del Sena.

Asimismo, los aspirantes deben cumplir condiciones básicas, como: tener mínimo 14 años y cumplir requisitos específicos según el programa. Para niveles técnicos básicos no se exige título previo. Sin embargo, para programas tecnólogos sí es obligatorio haber terminado el bachillerato y presentar resultados de las pruebas Saber 11.

Cortesía Cursos virtuales ofrecidos por el SENA.

La convocatoria está abierta a cualquier persona que cumpla los requisitos, aunque también prioriza grupos como:

Campesinos

Personas con discapacidad

Comunidades afrocolombianas, indígenas y NARP

Población LGBTIQ+

Mujeres

También pueden aplicar extranjeros con situación migratoria regular en Colombia.

El SENA recordó que todo el proceso es gratuito. No se debe pagar por inscripción ni por acceso a los programas. La entidad recomienda desconfiar de intermediarios que ofrezcan cupos a cambio de dinero.