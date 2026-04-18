Desde la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se realiza en Barcelona, España, el presidente Gustavo Petro se refirió este sábado a las radicales políticas migratorias y económicas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en América Latina.

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El mandatario colombiano indicó que dicho encuentro debe servir para fijar “el rumbo de la vida y no de la muerte”, además de ser “una especie de faro en medio de la confusión, la equivocación y el desorden global”.

Aclaró además que la reunión entre los doce presidentes progresistas no es para atacar o tomar medidas en contra del Gobierno de Estados Unidos, sino para tratar de defender la democracia y la soberanía de cada Nación.

Sin embargo, advirtió que el presidente Donald Trump podría tener una fuerte reacción frente a sus opiniones, expresadas en la cumbre de líderes progresistas en Barcelona.

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“El presidente Trump aparece siempre en cada suceso que hemos vivido con una especie de conflicto que lo hace entrar y salir, presionado muchas veces por burbujas que mienten, como el caso último de Irán, parecer ser Netanyahu”, dijo Petro a los medios.