La protección de los trabajadores próximos a pensionarse, la lucha contra la discriminación por edad y la necesidad de aprovechar el talento de las personas mayores fueron algunos de los temas abordados en medio del Foro Talento Senior, un espacio diseñado para promover conversaciones estratégicas sobre gestión intergeneracional, longevidad y el papel del talento senior en las organizaciones.

Johana Pardo, abogada, filósofa y escritora, abordó las nuevas interpretaciones jurídicas relacionadas con la estabilidad laboral de las personas próximas a pensionarse.

Según mencionó, las recientes decisiones judiciales han ampliado el debate más allá del cumplimiento de requisitos como la edad o las semanas cotizadas, incorporando aspectos relacionados con la dignidad humana y el impacto que puede tener la pérdida del empleo sobre el proyecto de vida de los trabajadores.

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Asimismo, señaló que el derecho debe evolucionar al ritmo de los cambios sociales y convertirse en una herramienta para prevenir conflictos y fortalecer entornos laborales más justos.

Por su parte, Silvia Martínez, experta en edadismo, diversidad e inclusión, centró su intervención en la necesidad de eliminar los prejuicios asociados a la edad.

Explicó que actualmente conviven hasta cinco generaciones en algunos espacios de trabajo y que esta diversidad representa una oportunidad para impulsar la innovación, el aprendizaje y la transferencia de conocimiento.

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Silvia advirtió que el edadismo, entendido como la discriminación por edad, sigue afectando a millones de personas en el mundo laboral.

Según afirmó, muchas organizaciones continúan asociando el envejecimiento con pérdida de capacidades, cuando en realidad la experiencia, el criterio y la visión estratégica constituyen fortalezas que pueden aportar un valor significativo a las empresas.

A su turno, la experta en talento y liderazgo, Verónica Duarte, aseguró que las empresas están transformando sus procesos de selección y contratación. Explicó que actualmente las organizaciones buscan competencias, resultados concretos, más que años acumulados de experiencia.

También resaltó que el concepto tradicional de jubilación está evolucionando, puesto que cada vez más profesionales siguen aportando mediante consultorías, emprendimientos o proyectos especializados, demostrando que la experiencia sigue siendo un activo valioso para las organizaciones.

En ese sentido, las expertas concluyeron que la experiencia no debe verse como un límite, sino como una oportunidad de impulsar la diversidad generacional como una ventaja competitiva de las organizaciones.