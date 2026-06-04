Cientos de especies de lisa, róbalo, mojarra blanca, picuda, lebranche, camarón, macabí y cangrejo fueron encontradas muertas en las orillas de la ciénaga de Puerto Caimán el pasado miércoles 3 de junio.

Este cuerpo de agua, de la jurisdicción del municipio de Tubará, es híbrido, puesto que se alimenta del mar y del agua de los caños que desembocan de los arroyos que colindan con Playa Mendoza. Su nombre ‘Puerto Caimán’ corresponde al arribo significativo de pescadores que dependen de esta ciénaga para cumplir su faena.

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Es por esto que la contingencia del pasado miércoles desató la preocupación entre esta población, así como la de los miembros de Corporación Cívica Playa Mendoza, quienes fueron los que reportaron estas circunstancias ante las autoridades.

“Esa es una reserva donde desovan los calamares, las mojarras y muchas otras especies. Hoy por hoy es un cuerpo muerto y, como va, terminará totalmente seco si no le ponemos el cuidado del caso por parte de las autoridades competentes y de la comunidad, que es la encargada de vigilar que se cumplan las obligaciones de los entes administrativos”, advirtió Carlos Arturo Paternoso, presidente de la Corporación Cívica de Playa Mendoza.

En este contexto, la Alcaldía de Tubará realizó un informe de inspección en el que dejó constancia de su visita e identificó que la situación afecta gravemente a cerca de 488 habitantes de la Corporación Cívica Playa Mendoza y del centro poblado de Puerto Caimán.

Cortesía Las autoridades locales realizaron labores de inspección en el lugar.

Puesto que, por una parte, la descomposición de los peces muertos genera fuertes olores en la zona; y, por otra, la disminución de las especies impacta de manera directa las actividades pesqueras de las que depende la comunidad.

En ese orden de ideas, consideraron necesario implementar medidas de mitigación por parte de las entidades competentes (CRA, AUNAP, Gobernación, Administración Municipal) para lograr reducir la mortandad de peces.

“Tales como el dragado para aumentar la profundidad del cuerpo de agua, la construcción de un canal que permita el ingreso de agua de mar hacia la ciénaga, el repoblamiento con especies nativas y la reforestación con manglares”, sugirieron en el documento.

Mortandad por altas temperaturas

En conversación con Ayari Rojano, subdirectora de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), la encargada contó que, tras la contingencia, realizaron un seguimiento a las imágenes satelitales de la ciénaga desde el mes de diciembre, y encontraron que el 50% del área de la ciénaga ha venido reduciéndose durante este tiempo.

Esto debido a la disminución de las precipitaciones en la cuenca del mar Caribe, lugar en el que, cabe resaltar, se encuentra la ciénaga. Como resultado, bajan los niveles del agua, se concentra la sal y disminuyen los niveles de oxígeno disuelto, lo que afecta directamente a los recursos acuáticos.

“Estas son zonas de bajamar que se conectan, en época de aguas altas, tanto con el mar Caribe como con los arroyos que las alimentan. Pero, obviamente, cuando deja de llover, empiezan a descender los niveles, se desconectan del mar y quedan totalmente aisladas”, explicó Rojano.

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Y continuó: “Entonces, los peces que quedaron allí quedaron confinados y, por supuesto, al bajar los niveles y disminuir el oxígeno disuelto, lo que se genera es una afectación directa al recurso hidrobiológico”.

Esto quiere decir que las altas temperaturas presentadas especialmente en el último mes ocasionaron la mortandad de peces en la ciénaga de Puerto Caimán. En últimas, esto preocupa a las autoridades, ya que todo indica que estos escenarios seguirán ocurriendo de forma más recurrente en el Atlántico por la presencia del fenómeno de variabilidad climática de ‘El Niño’.

“Lo que nos quiere decir esto es que va a seguir pasando de manera más recurrente en otras ciénagas. Nosotros vamos a sacar una alerta por mortandad de peces porque, en la medida en que no llueva o que llueva con menor intensidad y menos frecuencia, esto va a ocurrir en otros ecosistemas y cuerpos de agua”, manifestó Ayari a EL HERALDO.