El Distrito dio a conocer que tiene contemplado implementar un plan de tráfico en el sector de la plaza de La Paz, en la calle 53 entre carreras 45 y 46, desde el viernes 5 de junio hasta el lunes 8 de junio a las 11:59 p.m..

Este cierre temporal es por el Festival de la Salchipapa 2026 y busca proteger a los asistentes y ordenar el tráfico en el sector del evento.

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“Si transitas por la carrera 53, la ruta de desvío habilitada es la calle 55 para que sigas tu recorrido. En los puntos de cierre habrá auxiliares de tránsito identificados que orientarán a conductores y peatones sobre las rutas alternas”, expresó la Alcaldía.

La zona contará con señalización preventiva y elementos de control para garantizar la seguridad vial. La Alcaldía recomienda “planear sus desplazamientos y atender las indicaciones del personal en vía durante los 4 días del evento”.

De otro lado, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial “agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía para el adecuado desarrollo de este evento y recomienda a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de las autoridades de tránsito y utilizar las rutas alternas establecidas para evitar congestiones vehiculares”.

Alcaldía. Cierres viales por el Festival de la Salchipapa.

El Festival de la Salchipapa regresa a Barranquilla, este fin de semana, con una temática especial de ambiente mundialista. El evento, organizado por Juan García, se llevará a cabo en la Plaza de la Paz, abriendo sus puertas a partir de las 3:00 p. m..

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Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de las creaciones de más de 20 participantes, quienes competirán demostrando el ingenio y la innovación que caracterizan a la comida rápida barranquillera. Todas las propuestas del festival tendrán un precio único de $22.000, buscando fusionar en un solo lugar dos de las más grandes pasiones de la ciudad: la gastronomía y el fútbol.