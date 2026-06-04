La crema chantilly es una preparación clásica de la repostería que destaca por su textura ligera, sabor delicado y versatilidad.

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Suele comprarse lista para usar pero también puede elaborarse fácilmente en casa con ingredientes básicos. ¡Manos a la cocina!

PEXELS Receta para preparar gelatina de fresas con crema.

Ingredientes:

250 ml de crema para batir o crema de leche con alto contenido de grasa (mínimo 35 %).

2 cucharadas de azúcar pulverizada o azúcar glas.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Preparación:

Coloque la crema de leche en el refrigerador durante varias horas antes de utilizarla. Debe estar bien fría para lograr una mejor consistencia.

También puede enfriar el recipiente donde va a batir y las aspas de la batidora durante unos minutos. Vierta la crema fría en el recipiente.

Comience a batir a velocidad media. Agregue el azúcar pulverizada y la esencia de vainilla. Continúe batiendo durante 3 a 5 minutos hasta que se formen picos firmes y la mezcla adquiera una textura esponjosa.

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Evite batir en exceso, ya que la crema podría cortarse y transformarse en mantequilla. Y listo, puede utilizarla para fresas con crema o una deliciosa torta. ¡Buen provecho!