Las recientes advertencias de científicos sobre el estado del glaciar Thwaites, conocido como el “glaciar del fin del mundo”, han reavivado el interés por antiguas predicciones atribuidas a la vidente búlgara Baba Vanga.

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Se sabe que las profecías no tienen respaldo científico, pero muchos seguidores relacionan sus advertencias sobre desastres naturales con los fenómenos que actualmente preocupan a la comunidad internacional.

La alarma fue reforzada por investigadores del British Antarctic Survey, quienes señalan que una importante plataforma de hielo asociada al glaciar Thwaites podría fragmentarse en las próximas décadas. Este proceso aceleraría el flujo de hielo hacia el océano y contribuiría al incremento global del nivel del mar.

The wise men of science are once again promising us the end of the world. They say that somewhere in Antarctica, the Thwaites Glacier — dramatically nicknamed the “Doomsday Glacier” — is melting at an alarming rate.



They claim that if this gigantic icy plug gives way, the level… pic.twitter.com/IakztBCIZJ — Mykhailo Rohoza (@MykhailoRohoza) May 26, 2026

El glaciar Thwaites está ubicado en la Antártida Occidental, el glaciar Thwaites es una de las masas de hielo más vigiladas del planeta debido a su tamaño y a su influencia sobre la estabilidad del casquete polar antártico.

Los expertos consideran que un colapso significativo de esta estructura podría desencadenar una aceleración del deshielo en zonas cercanas, elevando aún más el nivel de los océanos y aumentando el riesgo de inundaciones costeras en diferentes continentes.

Three Climate Truths ...



1- Because of AGW, Agriculture is at risk



Bevacqua etal (2026)

Moderate global warming does not rule out

extreme global climate outcomes

DOI 10.1038/s41586-026-10237-9



2- Thwaites is on the precipice of collapsehttps://t.co/NO62inJS8p



3- your paid… pic.twitter.com/vzPzRsp4Hp — ItsTheAtmosphere @Padruig@universeodon.com (@ItsTheAtmospher) June 3, 2026

Ante los posibles efectos del aumento del nivel del mar, especialistas han identificado varias regiones especialmente vulnerables por su ubicación geográfica y baja altitud.

Entre los territorios que permanecen bajo monitoreo se encuentran: Bangladesh, Islas Malvinas, Reino Unido, Países Bajos, Tuvalu y Estados Unidos.

Es importante aclarar que aunque las declaraciones de Baba Vanga suelen generar gran interés en redes sociales, los especialistas insisten en que las proyecciones sobre el futuro del glaciar Thwaites se basan exclusivamente en observaciones satelitales, mediciones oceánicas y modelos climáticos.

Es importante aclarar que aunque las declaraciones de Baba Vanga suelen generar gran interés en redes sociales, los especialistas insisten en que las proyecciones sobre el futuro del glaciar Thwaites se basan exclusivamente en observaciones satelitales, mediciones oceánicas y modelos climáticos.

Pero esto no hace que las personas dejen de pensar en sus predicciones y la asocien con estos desastres naturales.