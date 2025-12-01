Son cientas las profecías que se le atribuyen a la famosa vidente Vangelia Pandeva Gushterova, más conocida como ‘Baba Vanga’, aunque no hayan registros oficiales de sus predicciones.

Esta mujer, ciega de nacimiento, nació en 1911 en Bulgaria y murió en 1996, y es conocida como la ‘Nostradamus de los Balcanes’.

Todos los años se divulgan a través de redes sociales y medios de comunicación las supuestas profecías de ‘Baba Vanga’, relacionadas con desastres naturales, guerras entre países, muerte de famosos, crisis económicas y eventos masivos.

La predicción de Baba Vanga sobre sorteo del Mundial

Por estos días han surgido versiones sobre una supuesta visión de ‘Baba Vanga’ relacionada con un evento deportivo reconocido a nivel internacional.

La teoría indica que la vidente predijo que “una nueva luz en el cielo durante un gran evento deportivo”. Esto fue relacionado con el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será el próximo viernes 5 de diciembre.

El sorteo de grupos será en Washington D.C., Estados Unidos, momento en que se conocerán los cruces y sedes de cada selección.

Cortesía Adidas Este será el balón del Mundial 2026.

¿Quién fue Baba Vanga?

Vangelia Pandeva Dimitrova, conocida como Baba Vanga, nació el 3 de octubre de 1911 en Strumica, una ciudad formaba parte del Imperio Otomano para ese entonces, y que actualmente se encuentra en Macedonia del Norte.

La vidente desde su nacimiento tuvo que enfrentar diferentes desafíos como ser una bebé prematura, la muerte de su madre cuando ella era muy joven, el arresto de su padre debido a sus actividades políticas, ocasionando una grave situación de pobreza en la familia, hasta la pérdida de su visión a los 12 años, debido a un incidente que ella describió como un ‘tornado’ y que la dejó ciega a temprana edad, a pesar de la operación a la que fue sometida para salvarle sus ojos.