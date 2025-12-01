A pocos meses de que se acabe el 2025 y comience un nuevo año, el nombre de Nostradamus vuelve a circular con fuerza en redes sociales, medios de comunicación y portales que afirman ser plataformas especializadas en el análisis de profecías.

Sus enigmáticas cuartetas —publicadas por primera vez en 1555— se convierten en tendencia cada vez que un acontecimiento global despierta la inquietud colectiva. En esta ocasión, la inquietud fue provocada por las interpretaciones que algunos presuntos expertos en el tema han hecho sobre supuestas predicciones que el vidente habría hecho para el 2026.

Michel de Nôtre-Dame, más conocido como Nostradamus, escribió más de un millar de cuartetas que, con el paso de los siglos, han sido sometidas a diversas traducciones, relecturas y análisis.

Aunque historiadores y académicos coinciden en que no se trata de profecías literales, sino de textos poéticos abiertos a múltiples interpretaciones, lo cierto es que cada generación encuentra nuevas lecturas, especialmente cuando se avecinan cambios de ciclo o periodos de incertidumbre.

En el caso de las predicciones para 2026, según los analistas contemporáneos, Nostradamus habría predicho tensiones geopolíticas, emergencias sanitarias y fenómenos climáticos.

Estas son las 6 predicciones de Nostradamos para el 2026:

El “gran hombre derribado por un rayo”

Entre las estrofas atribuidas al vidente destaca una que menciona que “el gran hombre será derribado en el día por un rayo”. Este verso, ampliamente citado, ha sido interpretado como un anuncio de muerte repentina de un líder político.

Otros lectores, más contemporáneos, asocian la palabra “rayo” con tecnología militar o armas de energía dirigida, un campo que hoy genera debates en foros internacionales.

El interés por esta predicción de Nostradamus para 2026 aumenta porque suele coincidir con ciclos electorales, reacomodos geopolíticos y especulaciones en redes, donde proliferan teorías sobre figuras de poder.

“Pestilencia en la Toscana”: una referencia a brotes y enfermedades

Otra estrofa alude a que habrá “pestilencia en la Toscana”. Aunque algunos lo leen como un guiño literario a antiguas epidemias, investigadores señalan que podría relacionarse con brotes de origen zoonótico o con el virus Toscana, una enfermedad conocida en la región mediterránea, transmitida por flebótomos.

La mención ha generado interés porque la vigilancia epidemiológica europea ha registrado, en los últimos años, aumentos de casos vinculados a vectores asociados al cambio climático.

“Ticino se desbordará de sangre”

La frase “Ticino se desbordará de sangre” aparece en distintos compendios de interpretaciones. El cantón suizo, históricamente neutral, es un escenario improbable para conflictos armados, pero el simbolismo del verso abre espacio a múltiples lecturas: desde una crisis humanitaria que supere la capacidad estatal hasta tensiones sociales derivadas de migración o choques regionales.

Aunque no existe evidencia que conecte directamente la cuarteta con un hecho puntual, la mención se ha vuelto tema frecuente en portales dedicados a analizar las predicciones de Nostradamus para 2026.

Aves, abejas y fenómenos naturales

La referencia a que “se levantará la gran multitud de abejas, de tal manera que no sabrán de dónde vinieron” también es recurrente. En clave contemporánea, algunos lo relacionan con fenómenos ecológicos: recuperación masiva de colmenas, desplazamientos de especies invasoras —como avispones gigantes— o alteraciones en los patrones migratorios debido al calentamiento global.

Organizaciones ambientales han advertido que los cambios en poblaciones de insectos pueden tener efectos directos en la agricultura y los ecosistemas, lo que alimenta nuevas interpretaciones de esta cuarteta en particular.

Conflictos marítimos y tensiones políticas

Otro conjunto de versos menciona que “falúas y galeras, alrededor de siete navíos, se desatará guerra mortal”, una imagen que muchos asocian con escaladas navales o disputas territoriales en zonas de tensión.

Asimismo, aparece la frase “el líder de Madrid recibirá una herida de flechas”, interpretada no de forma literal, sino como una metáfora de crisis políticas internas, pérdida de apoyo o presiones externas.

Estos elementos se utilizan frecuentemente en análisis mediáticos que exploran cómo las antiguas cuartetas se adaptan a narrativas contemporáneas.

Hallazgos, ruinas y un “gran hedor”

Entre las líneas menos conocidas figuran imágenes como “los huesos de Catón hallados en Barcelona” o “vendrá un gran hedor desde Lausana”. Aunque estos versos carecen de interpretación unánime, suelen relacionarse con descubrimientos arqueológicos, desastres ambientales o episodios de contaminación.

Finalmente, la figura del “tirano manchado de asesinato y enormes adulterios” aparece nuevamente como símbolo genérico del abuso de poder, una constante en los textos del vidente francés.