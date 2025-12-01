El colombiano Fat N se proclamó campeón del Red Bull Batalla Nueva Historia tras imponerse en la final a Bnet, en una cita marcada por revanchas legendarias, regresos añorados y una actuación del madrileño que, pese a no obtener el título, se convirtió en el epicentro del evento celebrado en el Microestadio de Tecnópolis de Buenos Aires.

Finalista de la Internacional de 2023, Fat N irrumpió en la escena internacional ante la mirada de Gazir y Chuty en una de las actuaciones más sorprendentes que se recuerdan en la competición en los últimos tiempo. Dos años después, el joven MC colombiano ha repetido hazaña en un marco de mayor dificultad y exposición por los nombres y la dimensión de los competidores que integraban el cartel.

En primer lugar, Fat N superó su cuadro de Promesas ante Sophia y Exe para después continuar con un triunfo sobre Hadrián —el mejor posicionado del grupo de campeones de la primera etapa histórica— en un choque generacional y culminar su ascenso con una sorprendente victoria frente a un Bnet intratable, cuyo rendimiento a lo largo de toda la velada había hecho predecir su irremediable coronación.

El madrileño regresó al escenario internacional con un nivel brillante, una solidez discursiva y una seguridad escénica sustentada en un universo de complejas estructuras, técnicas depuradas y una musicalidad que erizó al Tecnópolis.

Su sobresaliente desempeño, que incluyó victorias contundentes e indiscutibles ante leyendas como Chuty y Aczino, fue ampliamente celebrado por el público y la comunidad del ‘freestyle’, que llevaba años extrañando su figura y clamando por su vuelta a la élite competitiva.

Aunque el título se le escapó en el último instante, la actuación de Bnet marcó el devenir de Nueva Historia.

La jornada también dejó espacio para escribir nuevos capítulos en rivalidades clásicas. Gazir y Chuty volvieron a protagonizar un duelo no exento de polémica que, como ya ocurriera en la Final Internacional de 2024, dejó un sabor agridulce en el asturiano.

Skone y Arkano se reencontraron casi una década después de su mítico choque en Perú; mientras que Aczino, tricampeón internacional, finalizó en tercera posición tras imponerse a su compatriota Hadrián en el duelo mexicano por excelencia.

Red Bull Batalla Nueva Historia, un formato diseñado para entremezclar generaciones y reconstruir la memoria competitiva del movimiento, cumplió su objetivo y homenajeó veinte años de legado, que, tal como demostraron las generaciones más jóvenes, están tan asegurados como el futuro de la disciplina.

