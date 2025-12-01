Distintas esquinas de Barranquilla siguen llenándose de color gracias al Festival Internacional de Arte Urbano Killart, que desde este lunes y hasta el próximo 7 de diciembre realzará un nuevo sector de la capital atlanticense.

El turno en esta ocasión es para Las Flores, un barrio que está de moda, ya que le da la bienvenida a los turistas que ingresan a las playas de Puerto Mocho, esas que desde hace un año cambiaron su cara para mostrarle al mundo la belleza local. Ubicado en la localidad Riomar, Las Flores también bordea parte de la Ciénaga de Mallorquín, otro de los nuevos atractivos turísticos con los que cuenta Barranquilla.

Precisamente la temática de Killart en 2025 es “Territorio Anfibio”, exaltando la conexión única del barrio con el río, la ciénaga y el mar, así como la fuerza cultural y comunitaria que lo caracteriza.

Así lo explica a EL HERALDO Triana Garrido, coordinadora de comunicaciones de la Alianza Francesa de Barranquilla, institución organizadora del festival. “El objetivo es poder poner en el mapa un lugar muy autóctono y tradicional de nuestra ciudad, como es Las Flores. De hecho se inició nuestra intervención artística en marzo de 2024, con el mural ‘Vive tu sueño’, pintado por los artistas franceses Korsé y Sahar Dadsetan, del colectivo Vis Ton Rêve (Vive tu sueño), en un trabajo colaborativo en el que también participaron diferentes actores de este barrio de Barranquilla, entre ellos artesanos, pescadores y bicitaxistas”.

Garrido destaca la participación de figuras femeninas como la francesa Coline Raposa, quien además de liderar la creación de dos murales, también hará parte de la agenda académica del evento. Este lunes entregará todas las recomendaciones para explorar la técnica de la cianotipia utilizando plantas de la Ciénaga de Mallorquín y participa en la creación de un herbario azul que dará vida a un mural comunitario. Esta actividad será de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la casa de la Cultura de Las Flores con ingreso libre (previo registro).

“Lo que buscamos principalmente es resaltar que Las Flores es mucho más que un lugar para ir a comer un pescado fresco, sino que sea visto como un lugar privilegiado que se encuentra entre la ciénaga, el río y el mar, y que ahora mostrará una cara mucho más colorida con esta propuesta artística que involucra a artistas invitados y lo más importante a sus habitantes”.

Coline y su mirada creativa

Para esta edición participarán cinco artistas locales que han sido seleccionados por convocatoria, dos artistas procedentes de la comunidad del barrio Las Flores y tres artistas internacionales quienes se encargarán de plasmar 10 murales en los que resaltarán la voz, la memoria y la relación de la comunidad con este territorio.

La francesa Coline Raposa quien hace cinco años es artista profesional, desempeñándose especialmente en dibujos sobre papel y acuarela, por primera vez participa en Killart para aportar lo mejor de su talento.

Ha realizado varias exposiciones, inició en República Dominicana, en 2020, país en el que vivió. Luego expuso en México, en Bogotá y recientemente en París, donde los espectadores han podido apreciar sus inspiradas en todo lo que la rodea. Esta mujer lleva 10 años viviendo en Latinoamérica y busca siempre explorar el contraste entre el imaginario que se tiene sobre ciertas realidades de esta parte del mundo.

“Me inspiro en cosas, digamos, muy bellas que me causan cierto asombro o en realidades más duras que busco visibilizar. Yo siento que el artista es como un observador y que a través de su arte hace una digestión de la realidad para luego plasmarla de una forma que todo el mundo la pueda ver”.

Raposa explica que cuando realizaba su tesis de investigación en políticas sobre el muralismo en Colombia y los acuerdos de paz, arribó en 2017 a Barranquilla. Ahora realiza una residencia de un mes en la ciudad. “Llegué tres semanas antes del inicio del festival y fue para desarrollar lazos con los habitantes del barrio, hacer trabajo comunitario para que ellos se involucren en el festival. Voy a dar un taller este lunes y con base en este vamos a elaborar un mural colectivo”.

Resaltando la fauna

Debido a su ubicación este barrio cuenta con una fauna y flora muy específica como los cangrejos azules y pescados, por lo que Coline buscará que estos resalten en la obra colectiva que va a liderar.

Por otra parte va a estar trabajando con una técnica que se llama cianotipia, que básicamente es el ancestro de la fotografía y crea imágenes en tonos de azul usando luz solar. “También vamos a escoger colectivamente una palabra, yo he pensado en varias como Las Flores o pesca, porque en el barrio los habitantes viven mayoritariamente de la pesca o del reciclaje también, así que la idea es dejar un mensaje que los identifique y los haga más fuertes”.